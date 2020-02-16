Фиаско белорусского правителя 9 Владимир Тарасов, «Белрынок»

16.02.2020, 14:37

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«Момент истины» наступил неожиданно.

Новому правительству России сейчас не до Беларуси, так как оно собирается значительно увеличить объемы финансирования национальных проектов и ищет необходимые для этого ресурсы. Беларуси, скорее всего, уготована роль не получателя денег, а одного из источников средств для подъема российской экономики.

Поражение потерпел правитель Беларуси на встрече с российским президентом 7 февраля. Лукашенко рассчитывал, что наступил момент истины, а Владимир Путин всего лишь хотел познакомить свое новое правительство с руководством РБ. Знакомство состоялось, правители сыграли в хоккей в одной команде, продемонстрировав дружбу. Задачи российской стороны были выполнены. Но белорусская сторона не могла уехать вообще без результата, поэтому она согласилась на сохранение цен на газ в 2020 году на уровне 2019 года. Российская сторона сделала только видимость уступок, пообещав содействовать заключению договоров между нефтяными компаниями РФ и белорусскими НПЗ, а также пообещав разрешить доступ к поставкам в РФ нефти небольшими нефтедобывающими компаниями

Это все. И на что-то другое Беларуси не стоит рассчитывать, так как Россия приступает к важным изменения внутренней политики, и ни президенту РФ, ни новому правительству просто нет до РБ дела.

Новый курс Владимир Путина

В послании Федеральному собранию 15 января Владимир Путин высоко оценил финансовую стабильность в стране:

«В последние годы мы сосредоточили усилия на укреплении макроэкономической устойчивости, и я только что об этом упоминал. Федеральный бюджет вновь стал профицитным. Наши государственные резервы уверенно покрывают совокупный внешний долг.»

Теперь, по мнению президента, пришло время тратить деньги:

«По оценкам, уже летом часть Фонда национального благосостояния, размещённая в валюте, преодолеет отметку в 7 процентов ВВП. Мы сформировали такие объёмы резервов, которые гарантируют нам устойчивость и безопасность, и значит, можем вкладывать дополнительные доходы в развитие, в национальную экономику»

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Но на первом месте, по крайней мере, на словах, у Владимира Путина, уровень жизни населения:

«Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан. Вновь подчеркну, это важнейшая задача Правительства и Центрального банка. Для её решения необходимы структурные изменения национальной экономики, увеличение её эффективности. В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых».

Итак, президент России решил, что пришло время тратить деньги. Дмитрий Медведев не разделял эту точку зрения, и продолжал экономить на государственных расходах, накапливая резервы, за что и был отправлен в ссылку в Совет безопасности.

Новый премьер-министр и бывший глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, в отличие от Дмитрия Медведева, готов тратить деньги, и с энтузиазмом заявил, что деньги для реализации национальных проектов есть. Он сообщил, что на первом месте у него будет забота о детях и семье.

В то же время, Михаил Мишутин заявил, что не видит возможности отменить налог на доходы для малоимущих, не собирается он отменять плоскую шкалу налогообложения и пенсионную реформу. Так что деньги на увеличение уровня жизни народа новый премьер собирается у этого самого народа и забирать. То есть, новое правительство РФ не так уж и сильно отличается от старого. Правительство постепенно поворачивается к народу, но, так сказать, еще не лицом, а боком.

Дошел черед и до олигархов

Но есть и другие источники финансов, кроме народа и профицита бюджета. Новый первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в своем выступлении 5 февраля на совещании президента с членами правительства РФ попросил Владимира Путина помочь заставить государственные компании увеличить инвестиции в РФ. Он сообщил, что на долю компаний с государственным участием приходится около 25% всех инвестиций в стране, но есть госкомпании, которые не только не наращивают капиталовложения, но и регулярно их сокращают. Все это выглядит несколько странно, получается, что крупнейшие предприятия страны правительству не подчиняются, и даже неясно, подчиняются ли они президенту. Но такая особенность управления экономикой в России.

Андрей Белоусов также высказался за использование средств Фонда национального благосостояния в целях инвестиций. По его словам, в настоящее время в Фонде национального благосостояния накоплено более 7,8 трлн рублей, что примерно соответствует установленному порогу безопасности в 7% ВВП. Он сообщил, что по имеющимся оценкам инфляционно безопасно вкладывать в экономику около 300 млрд. рублей средств ФНБ в год, и подчеркнул, что такая оценка согласована с Банком России.

Кроме того, Андрей Белоусов заявил, что на 1 рубль вложений средств ФНБ должно вкладываться не менее 4 рублей средств частных инвесторов. То есть, он собирается привлечь к инвестициям и российских олигархов. Это уже вторая попытка, первую он предпринял в прошлом году, но безуспешно.

Андрей Белоусов также сообщил, что выполнение поручений президента, сделанных им в послании Федеральному собранию, даст дополнительно до 1 процентного пункта прироста ВВП уже в текущем году и 1,6-1,7 пункта в следующем году. А это позволит, по его мнению, выйти в 2021 году на 3-процентный рост ВВП.

Кроме сопротивления олигархов, Андрею Белоусову предстоит преодолеть противодействие Банка России, который ранее выступал против увеличения государственного финансирования, мотивируя это опасениями насчет роста инфляции. Андрей Белоусов, похоже, не хочет ссорится с главой российского центробанка Эльвирой Набиуллиной, которой Владимир Путин еще доверяет. Поэтому правительство предложило ЦБ создать постоянно действующий механизм консультаций для обеспечения макроэкономической стабильности. Андрей Белоусов подчеркнул, что правительство собирается осуществить серьезное вливанием ликвидности в экономику, поэтому потребуется тонкая совместная работа правительства и Банка России, чтобы не допустить нарушения макроэкономического равновесия и разгона инфляции.

Банку России выкручивают руки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, которая, как и Дмитрий Медведев, была сторонницей накапливания резервов, а не их траты, осталась по каким-то причинам на своем посту, но она явно смягчилась. Возможно, не хочет оказаться в Совбезе на пару с Медведевым.

Это выразилось, в частности, в том, что Совет директоров Банка России 7 февраля снизил ключевую ставку в шестой раз подряд – до 6% годовых с 6,25%. Более того, Эльвира Набиуллина сообщила об относительно высокой вероятности снижения ставки на следующем заседании, хотя и отметила, ради приличия, что это не гарантировано. Более того, она также заявила, что уровень 9% для ставки по ипотеке, который достигнут в России в настоящее время, это еще не предел, и данная ставка будет снижаться и далее.

Но новому правительству этих уступок мало, и оно продолжает давить на ЦБ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 5 февраля заявил, что ставить задачу обеспечить ставки по ипотеке на уровне 9% – это преступление перед людьми, ипотечную ставку нужно снижать, и у банков есть ресурсы для этого. Вице-премьер подчеркнул, что реальные ставки в банках выше 9%.

Более того, Марат Хуснуллин считает, что и ставка на уровне 8%, которой в соответствие с национальным проектом «Жилье и городская среда» планируется достичь только к 2024 году, также недостаточно низка, и следует смотреть возможности для ее дополнительного уменьшения. Без этого, по его мнению, выполнить нацпроект не удастся.

Беларусь не попала в число нацпроектов

Таким образом, политика нового правительства России значительно, хотя и не принципиально, отличается от предыдущего. Оно настроено тратить на поддержку больше денег, но только на национальные проекты, к которым Беларусь не относится. Правительство собирается «доить» как новые потенциальные источники ресурсов – бюджет, олигархов, Банк России, так и старые – население России. И Беларусь, скорее всего, окажется в числе доноров, ведь она не попала в число нацпроектов, да и в обращении к Национальному собранию 15 января Владимир Путин не сказал о Беларуси ровным счетом ничего.

Таким образом, белорусские предприятия, аффилированные с российскими, то есть воспринимаемые там как свои, получат выгоду от реформ. В то же время, другие белорусские компании столкнуться с ростом конкуренции на российском рынке и административными препятствиями. Все это будет сопровождаться уверениями в вечной дружбе и любви. Как говорится, бизнес есть бизнес, ничего личного. Или, по-другому: дружба дружбой, а табачок врозь. Это новый принцип отношений между РБ и РФ, к которому надо привыкать.

Владимир Тарасов, «Белрынок»