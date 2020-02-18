Мюнхенская идентичность для Украины Андрей Санников

18.02.2020, 11:40

Андрей Санников

Обращают на себя внимание два пункта.

Есть такая международная конференция по безопасности, которая ежегодно проходит в Мюнхене. На мой взгляд, это самый представительный форум «реалполитик» в мире. Таким он стал под председательством Вольфганга Ишингера, немецкого дипломата и политического деятеля, не скрывающего своих симпатий к Кремлю, да и прочим диктатурам помельче. Он пару лет назад возил своих людей к Лукашенко обсудить, как можно помочь нелегитимному правителю Беларуси.

Мюнхенская конференция пользуется заслуженной репутацией обязательного мероприятия для мировой политической элиты. Она, действительно, собирает самых влиятельных политиков обоих континентов – Европы и Америки, - с привлечением прочих регионов по мере необходимости. Мировые лидеры исправно вносят Мюнхен в свои февральские календари. Происходит это больше по инерции, из уважения к Германии, крупнейшему европейскому игроку, чем из-за важности форума для демократического мира. Давно уже Ишингер с командой ловко подрабатывают повестку дня и сопутствующие мероприятия под желания кремлевского заказчика.

В этом году, например, в рамках Мюнхенской конференции прошли «Примаковские чтения», на которых министр иностранных дел России Лавров огласил инициативы Путина, в частности о созыве форума постоянных членов Совета Безопасности ООН, сильно смахивающего на новую «Ялту».

Вот только представьте себе, в столице Баварии проходят чтения имени функционера советских спецслужб, известного своей деятельностью на Ближнем Востоке.

Еще раз: в Мюнхене проходит мероприятие имени лучшего друга арабских террористов, спонсора концепции «палестинского народа».

Ах да, все ведь уже забыли, что в 1972 году во время Олимпиады именно в Мюнхене в результате теракта, совершенного палестинцами, погибло 11 членов израильской сборной. Это дела давно минувших дней.

Зато вряд ли забыли, что именно в Мюнхене в 2007 году отец будущей конституции России Путин публично обнародовал свои планы реванша и мести Западу за поражение в «холодной войне». Чем ответил Запад в Мюнхене? Красной ковровой дорожкой для Кремля.

Поэтому совсем неудивительным было появление плана «Двенадцать шагов по усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» под эгидой Мюнхенской конференции и ее председателя.

Точнее было бы назвать этот план «Нам плевать на Украину».

То, что его удалили с сайта конференции, не означает, что его нет. Вброс состоялся и обсуждение запущено.

Примерно треть «стратегов», склепавших этот план, я знаю и не уважаю. Некоторые негативно отметились и по Беларуси. Речь даже не о российских участниках - там по определению все понятно.

В «плане» обращают на себя внимание два пункта.

Первый – это про зону свободной торговли на Донбассе. Очень соблазнительная приманка для поддержания коррупции в Украине. Это ж какие суммы можно будет распилить бесконтрольно и под прикрытием международно-благородной деятельности вместе с западными соучастниками!

А второй – прояснил многое в подленькой стратегии в отношении не только Украины, но и Беларуси.

Звучит он так: «Запуск нового национального диалога об идентичности».

Тут сразу всплыли упреки, которые как-то подозрительно организованно сыпятся в наш адрес. Мол, все беды у вас, белорусов, от слабой вашей идентичности, и, пока у вас эта самая идентичность не окрепнет, ничего у вас не будет. И ведь мудрые мужи, а также достойнейшие дамы всерьез об этом рассуждают, прикрывая этим дружбу своих демократически избранных правительств с узурпатором.

Особенно радостно слышать речи и читать писания о слабой нашей идентичности достопочтенных аналитиков из европейских стран, которые никак не могут скрестить идентичность с мультикультурализмом, или из американских штатов, которые предпочитают не касаться этого неполиткорректного вопроса.

По мне так проблемы с идентичностью есть только у одной страны, соседней с Украиной и Беларусью. У России.

Не может ведь русская идентичность включать в себя идентичность башкирскую, калмыкскую, татарскую, чеченскую, сибирскую, якутскую и т.п. Вымирающая бывшая доминирующая нация просто этого не позволит. Поэтому у России есть одна базисная концепция идентичности – имперская. На этом они ее и строят: на силовом подчинении имперским представлениям о своей стране и остальном мире.

А там всего намешано: и Рюриковичи с убиенными Романовыми, и «красная армия всех сильней», и Беламорканал, и БАМ, и Кремль по соседству с Лобным местом, и Крымнаш почему-то вместе с Цусимой, а также Боширов с Петровым.

Вот и Украину согласно мюнхенскому плану хотят послать в эту идентичность.

А ведь понять самосознание украинцев весьма просто: достаточно вспомнить, как курсанты-нахимовцы пели гимн Украины в оккупированном русскими Крыму.

Для того, чтобы понять идентичность белорусов, достаточно вспомнить перезахоронение останков белорусских героев, участников восстания Калиновского.

Для того чтобы понять идентичность и белорусов и украинцев, можно вспомнить, что гимном Революции Достоинства в Украине стала песня «Воины света» белоруса Сергея Михалка на русском, кстати, языке.

Ну, а если и этого недостаточно, то расставить геополитические акценты Мюнхенской конференции с удовольствием помогут харьковские болельщики.

Андрей Санников, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», «Фейсбук»