закрыть
18 февраля 2020, вторник, 11:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Мюнхенская идентичность для Украины

  • Андрей Санников
  • 18.02.2020, 11:40
Мюнхенская идентичность для Украины
Андрей Санников

Обращают на себя внимание два пункта.

Есть такая международная конференция по безопасности, которая ежегодно проходит в Мюнхене. На мой взгляд, это самый представительный форум «реалполитик» в мире. Таким он стал под председательством Вольфганга Ишингера, немецкого дипломата и политического деятеля, не скрывающего своих симпатий к Кремлю, да и прочим диктатурам помельче. Он пару лет назад возил своих людей к Лукашенко обсудить, как можно помочь нелегитимному правителю Беларуси.

Мюнхенская конференция пользуется заслуженной репутацией обязательного мероприятия для мировой политической элиты. Она, действительно, собирает самых влиятельных политиков обоих континентов – Европы и Америки, - с привлечением прочих регионов по мере необходимости. Мировые лидеры исправно вносят Мюнхен в свои февральские календари. Происходит это больше по инерции, из уважения к Германии, крупнейшему европейскому игроку, чем из-за важности форума для демократического мира. Давно уже Ишингер с командой ловко подрабатывают повестку дня и сопутствующие мероприятия под желания кремлевского заказчика.

В этом году, например, в рамках Мюнхенской конференции прошли «Примаковские чтения», на которых министр иностранных дел России Лавров огласил инициативы Путина, в частности о созыве форума постоянных членов Совета Безопасности ООН, сильно смахивающего на новую «Ялту».

Вот только представьте себе, в столице Баварии проходят чтения имени функционера советских спецслужб, известного своей деятельностью на Ближнем Востоке.

Еще раз: в Мюнхене проходит мероприятие имени лучшего друга арабских террористов, спонсора концепции «палестинского народа».

Ах да, все ведь уже забыли, что в 1972 году во время Олимпиады именно в Мюнхене в результате теракта, совершенного палестинцами, погибло 11 членов израильской сборной. Это дела давно минувших дней.

Зато вряд ли забыли, что именно в Мюнхене в 2007 году отец будущей конституции России Путин публично обнародовал свои планы реванша и мести Западу за поражение в «холодной войне». Чем ответил Запад в Мюнхене? Красной ковровой дорожкой для Кремля.

Поэтому совсем неудивительным было появление плана «Двенадцать шагов по усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» под эгидой Мюнхенской конференции и ее председателя.

Точнее было бы назвать этот план «Нам плевать на Украину».

То, что его удалили с сайта конференции, не означает, что его нет. Вброс состоялся и обсуждение запущено.

Примерно треть «стратегов», склепавших этот план, я знаю и не уважаю. Некоторые негативно отметились и по Беларуси. Речь даже не о российских участниках - там по определению все понятно.

В «плане» обращают на себя внимание два пункта.

Первый – это про зону свободной торговли на Донбассе. Очень соблазнительная приманка для поддержания коррупции в Украине. Это ж какие суммы можно будет распилить бесконтрольно и под прикрытием международно-благородной деятельности вместе с западными соучастниками!

А второй – прояснил многое в подленькой стратегии в отношении не только Украины, но и Беларуси.

Звучит он так: «Запуск нового национального диалога об идентичности».

Тут сразу всплыли упреки, которые как-то подозрительно организованно сыпятся в наш адрес. Мол, все беды у вас, белорусов, от слабой вашей идентичности, и, пока у вас эта самая идентичность не окрепнет, ничего у вас не будет. И ведь мудрые мужи, а также достойнейшие дамы всерьез об этом рассуждают, прикрывая этим дружбу своих демократически избранных правительств с узурпатором.

Особенно радостно слышать речи и читать писания о слабой нашей идентичности достопочтенных аналитиков из европейских стран, которые никак не могут скрестить идентичность с мультикультурализмом, или из американских штатов, которые предпочитают не касаться этого неполиткорректного вопроса.

По мне так проблемы с идентичностью есть только у одной страны, соседней с Украиной и Беларусью. У России.

Не может ведь русская идентичность включать в себя идентичность башкирскую, калмыкскую, татарскую, чеченскую, сибирскую, якутскую и т.п. Вымирающая бывшая доминирующая нация просто этого не позволит. Поэтому у России есть одна базисная концепция идентичности – имперская. На этом они ее и строят: на силовом подчинении имперским представлениям о своей стране и остальном мире.

А там всего намешано: и Рюриковичи с убиенными Романовыми, и «красная армия всех сильней», и Беламорканал, и БАМ, и Кремль по соседству с Лобным местом, и Крымнаш почему-то вместе с Цусимой, а также Боширов с Петровым.

Вот и Украину согласно мюнхенскому плану хотят послать в эту идентичность.

А ведь понять самосознание украинцев весьма просто: достаточно вспомнить, как курсанты-нахимовцы пели гимн Украины в оккупированном русскими Крыму.

Для того, чтобы понять идентичность белорусов, достаточно вспомнить перезахоронение останков белорусских героев, участников восстания Калиновского.

Для того чтобы понять идентичность и белорусов и украинцев, можно вспомнить, что гимном Революции Достоинства в Украине стала песня «Воины света» белоруса Сергея Михалка на русском, кстати, языке.

Ну, а если и этого недостаточно, то расставить геополитические акценты Мюнхенской конференции с удовольствием помогут харьковские болельщики.

Андрей Санников, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич
С миру по нитке — убогому штаны
С миру по нитке — убогому штаны Владимир Халип