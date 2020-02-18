Путина ждет непростой выбор 7 Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

18.02.2020, 20:32

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Неисполнение решения по делу ЮКОСа ведет к статусу государства-изгоя.

Сегодня Апелляционный суд в Нидерландах вынес решение, в соответствии с которым бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС должна быть выплачена компенсация $50 млрд.

Песков благоразумно отмалчивается. Но некоторые официальные лица типа сенатора Клишаса уже призывают решение не исполнять. То есть, совершить очередное преступление на международном уровне.

Причем стоит отметить, что в пресс-релизе голландского суда особо отмечается, что целью государства изначально не было получение налогов с компании. Цель в пресс-релизе названа конкретно - устранить основателя "ЮКОСа" Михаила Ходорковского как потенциального соперника президента Путина и завладеть имуществом ЮКОСа. Устранить и завладеть – девиз всего путинского двадцатилетия, итог которому и был подведен сегодня в Гааге.

В 1958 году в Нью-Йорке была подписана и вступила в силу 7 июня 1959 года Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Основная цель Конвенции состоит в том, чтобы не допустить дискриминации в отношении иностранных и не являющихся внутренними арбитражных решений, и она налагает на участников обязательство обеспечивать, чтобы такие решения признавались и в целом подлежали приведению в исполнение в их правовых системах таким же образом, что и внутренние решения. На участников возлагается центральное обязательство, состоящее в признании всех арбитражных решений, охватываемых Конвенцией, в качестве обязательных и в приведении их в исполнение, если это испрашивается, на условиях lex fori.

То, что на территории России правовой беспредел – совсем не новость. Да, собственно, и на международном уровне после допингового скандала российское государство имеет репутацию мошеннического.

Теперь новый этап. Когда можно официально получить статус международного изгоя. Потому что игры играми, но в любой цивилизованной стране принято уважать решение суда и вообще законы. И каждый глава государства, который сядет за стол переговоров с Владимиром Путиным или любым российским чиновником, в случае отказа России исполнять решение суда рискует потерей доверия со стороны собственного электората.

Кроме того, любое государство, подписавшее договор с Россией или международный инвестор, вложивший капитал на территории России, должны учитывать, что в случае любого спора страна займет позицию гопника.

Так что Владимира Путина ждет непростой выбор. Или выплатить компенсацию за то имущество, которым завладел. Или пойти на сознательное нарушение международных правил игры. Тем самым заняв позицию прячущегося и убегающего. Ибо уже заявлено, что в случае неисполнения решения арбитража последует арест российских активов за рубежом.

Телеграм-канал «Малюта Скуратов»