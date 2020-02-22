Видеофакт: Турция развернула в Идлибе дальнобойный «Ураган»
- 22.02.2020, 10:24
Комплекс может атаковать цели в отдаленных провинциях.
Вооруженные силы Турции развернули в сирийской провинции Идлиб реактивные системы залпового огня (РСЗО) T-300 Kasirga («Ураган»). Кадры с проезжающей по Идлибу данной техникой опубликовало агентство IHA, на них обратила внимание газета Şarku'l Avsat, передает lenta.ru.
На видео попали два таких комплекса, накрытых брезентом.
Turkish Armed Forces deployed Hurricane guided missile systems to Idlib. Latakia, Aleppo and Hama are in the range of Hurricane. #Türkiye #Turkey #Rusya #Russia #Syria #Suriye #Idlib #Breaking pic.twitter.com/MeJL8fcQOS— Aviation News (@cockpitherald) February 21, 2020
Kasirga — мощнейшая и самая дальнобойная РСЗО армии Турции. Калибр системы составляет 302 миллиметра, дальность стрельбы — до 100 километров. Таким образом, находясь в Идлибе, Kasirga может атаковать цели в таких провинциях, как Алеппо, Хама и Латакия, которые находятся под контролем сирийской армии.
Турция начала активно наращивать свою военную группировку в Идлибе на фоне активного наступления сирийской армии в январе-феврале. 20 февраля протурецкие боевики при поддержке армейской артиллерии перешли в крупную контратаку в районе селения Найраб, однако она была отбита совместными действиями сирийских войск и российской авиации.