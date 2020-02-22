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Видеофакт: Турция развернула в Идлибе дальнобойный «Ураган»

  • 22.02.2020, 10:24
Видеофакт: Турция развернула в Идлибе дальнобойный «Ураган»
Иллюстрационное фото

Комплекс может атаковать цели в отдаленных провинциях.

Вооруженные силы Турции развернули в сирийской провинции Идлиб реактивные системы залпового огня (РСЗО) T-300 Kasirga («Ураган»). Кадры с проезжающей по Идлибу данной техникой опубликовало агентство IHA, на них обратила внимание газета Şarku'l Avsat, передает lenta.ru.

На видео попали два таких комплекса, накрытых брезентом.

Kasirga — мощнейшая и самая дальнобойная РСЗО армии Турции. Калибр системы составляет 302 миллиметра, дальность стрельбы — до 100 километров. Таким образом, находясь в Идлибе, Kasirga может атаковать цели в таких провинциях, как Алеппо, Хама и Латакия, которые находятся под контролем сирийской армии.

Турция начала активно наращивать свою военную группировку в Идлибе на фоне активного наступления сирийской армии в январе-феврале. 20 февраля протурецкие боевики при поддержке армейской артиллерии перешли в крупную контратаку в районе селения Найраб, однако она была отбита совместными действиями сирийских войск и российской авиации.


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