В белорусском поселке зарплату платят мертвыми коровами 8 22.02.2020, 13:12

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Ситуация в хозяйстве Жлобинского района шокировала журналистов.

В поселке Стрешин, что в Жлобинском районе, трупы коров из местного агрокомплекса прячут в сараях и дворах местных жителей. Приказ развозить мертвую скотину и отдавать на корм собакам получили работники фермы «Стрешинский», так как могильник для скота переполнен, сообщает «Белсат».

Впервые о проблемах на комплексе «Стрешинский» стало известно в прошлом году в июле, когда местный житель выложил в интернете видео, как коровы умирали, застревая в навозе, а их трупы собирали недалеко от фермы посреди поля. Сейчас ситуация выглядит еще хуже, рассказал belsat.eu бывший работник предприятия Роман. В доказательство он прислал фото, где дохлая корова лежит прямо под забором, а рядом ходят куры. Скот гибнет от голода и отсутствия присмотра, а расплачиваются за бесхозяйственность обычные работники.

Еды нет, есть только солома

Роман говорит, что к нему обратились бывшие коллеги с фермы, которых вынуждают развозить дохлых коров по сельским жителям, знакомым и родственникам. Таким образом руководство скрывает массовый падеж. Роман называет причину мора скота: в прошлом году коров доили день и ночь, не осеменяли, медикаментов не давали.

Живых коров осталось очень мало: их почти не кормят, так как в колхозе нет муки, а комбикормовый завод не дает продукции, так как у «Стрешинского» большие долги. После прошлой публикации за коровами начали ухаживать, но со временем все вернулось к прежнему упадку:

«Вот и выходит, что коровы только солому и едят. Силос есть, но очень мало. Работников на ферме не хватает. Когда руководителя колхоза Ольгу Камай отодвинули, там работали ответственные люди. Они добросовестно относились к работе. Сами собирали травы, просили руководство дать медикаменты. Но Камай всех поувольняла».

Ответственных за мор до сих пор не наказали

Когда в прошлом году ситуация получила огласку, против руководителя агропредприятия «Стрешинский» Ольги Камай возбудили уголовное дело. Однако никакой ответственности женщина до сих пор не понесла, говорит Роман:

«Она ушла в отпуск. Ее должны были уволить 17 февраля, но она пришла на работу. Будучи в отпуске тоже приходила, все контролировала. Суда до сих пор не было. Говорят, что скоро будет, но даты никто не сообщает».

Работники колхоза развозят мертвых животных. Стрешин. Фото собеседника belsat.eu

Сельчанин не раз жаловался на ситуацию в агрохозяйстве, однако никто не заинтересовался:

«Только раз правоохранители отреагировали. Я сообщил, что корова лежит в канализации уже второй месяц прямо под зданием, где заседает Камай, бухгалтерией. Животное туда упало, не могли достать, то прикрыли ее бетонной плитой, чтобы не смотреть. Приезжал МЧС, достали».

По его словам, люди на ферме боятся жаловаться на Камай, так как не хотят потерять работу:

«Коллектив жаловался на нее, что унижает, заставляет делать дополнительную работу. Письмо писали в президентскую комиссию, ответа не было».

Зарплату не деньгами, а килограммами дохлого скота

Чтобы как-то выжить, работники пытались продать дохлых коров, так как, по словам Романа, рабочим уже полгода не выдают зарплаты полностью:

«Бухгалтерию заставляют выписывать мясо в счет зарплаты, а тех, кто не соглашался, угрожали уволить. Да и мясо этого никто и не видел. Приходилось брать и выбрасывать. Было нормальное мясо, но редко. Многие и не знали, что это мясо дохлых коров, брали и ели как обычное. А если корова сдохла на чьей-то смене, то на них записывали потерю».

Места, где прячут коров. Стрешин. Фото собеседника belsat.eu

Роман говорит, что ему угрожали, предлагали деньги, чтобы не выкладывал видео и фотографии, но мужчина отказался.

«Они хотели, чтобы я опроверг все, что рассказал. Она говорит, что ничего не знала, что не подписывала, но многие видели и слышали, как она отдавала приказы».

Правда ли это?

Информацию Романа подтвердил еще один бывший рабочий «Стрешинского», Василий. По мнению мужчины, ничего не изменится, пока не сменят руководство и не приедет настоящая комиссия.

В бухгалтерии агропредприятия belsat.eu сообщили, что о ситуации с коровами знают, но «не имеют на нее влияния».

Руководитель фермы «Стрешинский» Ольга Камай разговаривать о падеже скота не захотела:

«Я в отпуске, да и ничего об этом говорить не буду, извините. Зачем распространять слухи? Прощайте».

Редакция «Белсата» имеет видеодоказательства, на которых есть дохлый скот, но из этических причин их не опубликовали.