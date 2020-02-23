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Власти занервничали из-за гомельского фермера-блогера

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  • 23.02.2020, 9:59
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Власти занервничали из-за гомельского фермера-блогера
Юрий Ганцевич

Против Юрия Ганцевича выдвинули странные обвинения.

22 февраля стали известны подробности задержания милицией в Гомеле фермера-блогера Юрия Ганцевича. Накануне его доставили в ИВС, сообщает naviny.by.

Ганцевич приобрел известность осенью 2019 года, когда баллотировался в депутаты Палаты представителей по Гомельскому-Юбилейному округу. Он проводил агитационные пикеты, на которые приводил коров и коз. Впоследствии фермер открыл канал на Youtube и стал блогером.

22 февраля задержанного в ИВС посетил адвокат и выяснил, что Ганцевича обвиняют в мелком хищении в магазине строительных принадлежностей. Фермеру инкриминируют два эпизода — 8 и 21 февраля, когда он якобы не оплатил мелкий товар.

«Ему предъявили кражу каких-то шпингалетов на 13 рублей. Охрана сказала, что если он признает ее и оплатит на месте, то ему ничего не будет. Он переживал за своих животных — у него коровы, козы, овечки, которых некому смотреть, поэтому согласился и оплатил 13 рублей. Но все равно приехала милиция, и его увезли в ИВС, еще и предъявили некое хищение, которое было якобы 8 февраля», — рассказал БелаПАН блогер Сергей Тихановский.

В понедельник, 24 февраля, административное дело в отношении Ганцевича рассмотрят в суде Железнодорожного района Гомеля.


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