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Перфоманс в Светлогорске: активист вышел на площадь в противогазе

  • 23.02.2020, 15:16
Перфоманс в Светлогорске: активист вышел на площадь в противогазе

Жители города продолжают борьбу против завода беленной целлюлозы.

Акции проходят каждое воскресенье на центральной площади Светлогорска, под окнами райисполкома. Жители собираются, кормят голубей, обсуждают последние новости о ситуации на заводе и вокруг него, делятся информацией, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Сегодня участники акции, представители гражданской кампании «Европейская Беларусь» провели перфоманс, чтобы показать, к каким последствиям приведет работа завода. Один из них пришел на площадь в защитном костюме и маске-противогазе, а остальные стали раздавать прохожим листовки с информацией о вредном производстве.

Отравляющий воздух в Светлогорске завод был построен при помощи кредитов китайских банков, генподрядчиком выступила корпорация CAMCE. Общая стоимость строительства составила около 770 млн долларов. Строительство сопровождалось скандалами и с китайским генподрядчиком был расторгнут контракт.


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