Мужчина нашел на заднем дворе метеорит возрастом в 4,5 миллиарда лет 9 24.02.2020, 12:20

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Только 3 % от всех найденный на Земле метеоритов оказываются такими.

Ученые проанализировали метеорит, который упал 12 сентября прошлого года в городе Фленсбург, в Германии. Оказалось, что осколок, который один из жителей нашел у себя на заднем дворе — ровесник Солнечной системы, пишет журнал «Нож».

Ученые выяснили, что возраст камня составляет 4,5 миллиарда лет и представляет собой углеродистый хондрит. Считается, что именно из него формировались планетезимали на раннем этапе развития Солнечной системы.

Только 3 % от всех найденный на Земле метеоритов оказываются такими, как этот. Найти его — большая удача для ученых, ведь камень содержит информацию о материале, который существовал во Вселенной очень давно.

Падение метеорита видели в Германии, Нидерландах, Бельгии и Дании. Возможно, где-то сохранились и другие осколки, которые пока еще не были обнаружены людьми.