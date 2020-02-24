Бизнесмен: Белорусский нефтяной эмират надо закрыть 4 24.02.2020, 12:23

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Фото: mazyr.by

Нефтепереработкой должен заниматься частный бизнес.

После приезда в Минск главы «Роснефти» Игоря Сечина Россия пошла на уступки Беларуси в вопросах поставок нефти. Белорусские эксперты тут же задались вопросом, какой будет цена этих уступок. Вскоре в российских СМИ зазвучали ответы: не исключено, что Сечина интересуют белорусские НПЗ. Мол, такой вариант обеспечит Беларусь топливом по приемлемым ценам, а Россия таким образом решит вопрос конкуренции по нефтепродуктам на европейском рынке.

Своим мнением о возможной продаже НПЗ российским компаниям в программе Примус высказал эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский, пишет «Салiдарнасць».

Он напомнил о том, насколько важны были для нашей страны поставки нефтепродуктов в Великобританию и Нидерланды, и насколько при этом импорт белорусского топлива незаметен в экономике этих стран.

— Возможно, сейчас уже нет, но точно знаю, что в 2010-2011 годах Нидерланды были для нас второй страной после России по экспорту.

Эксперт задается вопросом, продолжит ли работать схема поставок нефтепродуктов на экспорт после возможной передачи контроля над одним или двумя НПЗ Сечину и его компаниям.

— Я сторонник того, чтобы это был частный бизнес. Белорусский нефтяной эмират надо закрыть. Понятно, что в данной ситуации могут измениться условия и по топливу внутри страны. С точки зрения экономики, это может существенно увеличить издержки производства и снизить конкурентоспособность белорусской продукции.

Геннадий Терпиловский уверен, что рано или поздно стороны договорятся о поставках нефти. Не исключено, что договоренность будет достигнута вплотную к выборам, что даст российской стороне дополнительный шанс надавить на Лукашенко.

Заявления о возможном отборе нефти из трубопровода эксперт назвал поспешными и сделанными сгоряча:

— Не пойдет, я так думаю, Александр Григорьевич на прямое уголовное дело. По большому счету, это воровство.