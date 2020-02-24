закрыть
25 февраля 2020, вторник, 0:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Проблемы с финансированием ATR: крымскотатарский телеканал обратился в ЕС

1
  • 24.02.2020, 23:12
Проблемы с финансированием ATR: крымскотатарский телеканал обратился в ЕС

ATR написал обращение к Европарламенту и Еврокомиссии.

Крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью.

Об этом сказано на сайте телеканала, передает «Новое время».

В заявлении указано, что коллектив ATR написал обращение к Европарламенту и Еврокомиссии с просьбой «о поддержке вещания телеканала, который оказался на грани закрытия в связи с блокированием госфинансирования и отсутствием поддержки телеканала со стороны украинских властей».

В обращении указано, что в конце 2019 года, по независящим от телеканала причинам, частичное финансирование его деятельности со стороны Украинского государства фактически прекратилось и превратилось лишь в декларативный характер.

На ATR указали, что выделенные телеканалу государством средства на 2020 год они не могут получить и использовать «из-за искусственно созданных бюрократических преград и противоречивого толкования нормативных актов отдельными органами государственной власти».

Телеканал напомнил, что Европарламент в Резолюции О ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, в частности прав крымских татар осудил незаконное закрытие СМИ, в том числе телеканала ATR, который имеет широкое распространение в пределах крымскотатарской общины, и призвал Европейскую комиссию расширить финансовую помощь, необходимую для обеспечения функционирования этого и других средств массовой информации в изгнании в Украине.

В обращении сказано, что ATR сегодня как никогда нуждается в такой финансовой помощи со стороны институтов ЕС, поскольку находится на грани закрытия и теряет надежды на получение в ближайшее время помощи со стороны собственного государства.

«Мы просим вас в соответствии с положениями вышеупомянутой резолюции Европарламента обеспечить единственному в мире крымскотатарскому телеканалу ATR оказанию необходимой для его функционирования финансовой помощи на постоянной основе», — указано в обращении.

Ранее сообщалось, что крымскотатарскому телеканалу ATR в очередной раз заблокировали финансирование.


популярное за неделю

Мнение

Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников