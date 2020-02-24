Проблемы с финансированием ATR: крымскотатарский телеканал обратился в ЕС 1 24.02.2020, 23:12

ATR написал обращение к Европарламенту и Еврокомиссии.

Крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью.

Об этом сказано на сайте телеканала, передает «Новое время».

В заявлении указано, что коллектив ATR написал обращение к Европарламенту и Еврокомиссии с просьбой «о поддержке вещания телеканала, который оказался на грани закрытия в связи с блокированием госфинансирования и отсутствием поддержки телеканала со стороны украинских властей».

В обращении указано, что в конце 2019 года, по независящим от телеканала причинам, частичное финансирование его деятельности со стороны Украинского государства фактически прекратилось и превратилось лишь в декларативный характер.

На ATR указали, что выделенные телеканалу государством средства на 2020 год они не могут получить и использовать «из-за искусственно созданных бюрократических преград и противоречивого толкования нормативных актов отдельными органами государственной власти».

Телеканал напомнил, что Европарламент в Резолюции О ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, в частности прав крымских татар осудил незаконное закрытие СМИ, в том числе телеканала ATR, который имеет широкое распространение в пределах крымскотатарской общины, и призвал Европейскую комиссию расширить финансовую помощь, необходимую для обеспечения функционирования этого и других средств массовой информации в изгнании в Украине.

В обращении сказано, что ATR сегодня как никогда нуждается в такой финансовой помощи со стороны институтов ЕС, поскольку находится на грани закрытия и теряет надежды на получение в ближайшее время помощи со стороны собственного государства.

«Мы просим вас в соответствии с положениями вышеупомянутой резолюции Европарламента обеспечить единственному в мире крымскотатарскому телеканалу ATR оказанию необходимой для его функционирования финансовой помощи на постоянной основе», — указано в обращении.

Ранее сообщалось, что крымскотатарскому телеканалу ATR в очередной раз заблокировали финансирование.