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Путин заявил о претензиях РФ на зарубежные активы стран бывшего СССР

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  • 26.02.2020, 21:23
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Путин заявил о претензиях РФ на зарубежные активы стран бывшего СССР

Президент РФ рассказал о «нарушенных обязательствах» бывшими советскими республиками.  

Бывшие республики Советского союза нарушили договоренности о передаче России своих активов за рубежом, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, передает finanz.ru.

По словам Путина, при распаде СССР Москва взяла на себя выплату долгов всех бывших союзных республик, а те взамен согласились передать свое иностранное имущество.

«Весь мир был очень счастлив», когда Россия взяла на себя эти обязательства по долгам, подчеркнул президент, добавив, что «все согласились с тем, что мы правопреемники, когда нужно было возвращать кредиты за республики бывшего Советского Союза».

Однако обязательства были нарушены. «Мы кредиты-то погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на пространстве Советского Союза государства нам так и не передали», - сказал Путин (цитаты по ТАСС).

Он добавил, что «только за Украину мы 16 млрд (долларов) выплатили».

Долговая проблема возникла у СССР в последние шесть лет его существования - после того, как осенью 1985 года Саудовская Аравия резко увеличила добычу нефти, и цена барреля рухнула втрое за считанные месяцы - с 32 до 9,5 доллара.

Для СССР продажа углеводородов за рубеж была практически единственным источников твердой иностранной валюты, которой оплачивался импорт зерна, оборудования, потребительских товаров и технологий. Столкнувшись с нехваткой нефтяных доходов, советское руководство обратилось за кредитами на Запад. В результате за 1985-89 гг общий внешний долг СССР взлетел в 2 раза, а чистый (то есть не покрытый резервами) - втрое, с 11,2 до 31,3 млрд долларов.

По последней оценке Госбанка СССР (на 1989 год), внешняя задолженность СССР составляла 45,8 млрд долларов. По данным российского ЦБ, которые доступы с 1994 года, эта сумма составляла уже 104,5 млрд долларов, из которых около половины (47,6 млрд) приходилось на Лондонский клуб кредиторов, а остаток - на Парижский клуб (27,3 млрд) и долг перед бывшими социалистическим странами (27,5 млрд долларов).

К 2001 году Россия погасила около 10 млрд долларов из этих займов и реструктурировала долг перед Лондонским клубом, выпустив еврооблигации на 20,5 млрд долларов, которые были полностью погашены к 2017 году.

Основной долг Россия практически полностью погасила двумя крупными траншами - в 2005-м и 2006-07 гг. На октябрь прошлого года, по данным ЦБ РФ, у РФ оставалось лишь 475 млн долларов задолженности бывшего СССР.

Из этой суммы 20 млн приходится на долг перед соцстранами, а основная часть - 454 млн - на «прочих официальных кредиторов», которых статистика не конкретизирует.


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