В Минске разваливается «модная» многоэтажка 7.02.2020, 14:52

Ремонтировать ее никто не спешит.

Давным-давно, в начале 2000-х улица Притыцкого переживала строительный бум. Девелоперы, проведав, что к недвижимости на одной из главных городских магистралей минчане проявляют большой интерес, начали один за другим возводить дома. При этом будто старались выпендриться друг перед другом: эркеры, колонны, башенки, арки, парапеты — чего только ни «крутили» на фасадах и крышах. В результате Минск получил пусть спорные, но хоть не банальные архитектурные решения, так что, проезжая в машине, смотреть по сторонам вполне себе приятно. Это если сильно не приглядываться и не вдаваться в подробности. Но стоит только заострить внимание на деталях, как становится понятно — с отдельными домами творится что-то неладное. Самый вопиющий пример — высотка под №39, которая разрушается (и силами строителей подклеивается) прямо на глазах, пишет «Онлайнер».

Не дом, а мыльный пузырь

Солидный дом переменной этажности возле станции метро «Спортивная» видели, наверное, все. Многие бывали и внутри — на первом этаже расположены салоны красоты, медицинский центр, магазины, отделение банка — поводов зайти хватает. Правда, вся статность и важность многоэтажки пропадают, если поднять глаза хотя бы чуть выше уровня коммерческих площадей.

— Наш дом строился в несколько этапов, — вспоминает Ирина Григорьевна, которая не только работает председателем товарищества собственников, но и живет в проблемной высотке. — Первые секции сдали летом 2006-го, следующие два подъезда — ровно через год, а остальные — в декабре 2007-го. Попасть сюда хотели многие, хотя метр и не был дешевым — в последнем пусковом комплексе стартовали примерно с $1090 за «квадрат», а закончили на $1150. Тогда, 15 лет назад, тысяча долларов ощущалась гораздо весомее, чем сейчас, но привлекало место и сам проект, поэтому хотелось здесь жить.

Приметная высотка построена в форме буквы П и имеет две «башни». Особенность каркасника в том, что стены 9-этажных частей выкладывали кирпичом (за исключением эркеров), а 16-этажек — газосиликатом (на них-то и возникли проблемы). Застройщиком выступала довольно известная компания «Инвест-Систем», генподрядчиком — «Топзапэлектро». Автор проекта — УП «Лантерна».

— Уже в 2011 году стало понятно, что дом «разъезжается»: по фасаду шли трещины, штукатурка обваливалась (первые жалобы в администрацию Фрунзенского района и вовсе поступили в 2008-м). Проблемы добавлялись с каждым месяцем. Дошло до того, что парапеты на крыше (а это уровень 17-го этажа) рассыпались буквально от ветра — в любой момент на землю мог прилететь огромный кусок штукатурки или блока и убить кого-нибудь. То есть новостройке едва исполнилось пять лет, а в ней уже надо было делать ремонт!

Так как долгое время застройщик на просьбы что-то предпринять не реагировал, мы поняли, что надо обращаться в суд. Более ста жильцов объединились, заказали экспертизу и подали иск, основываясь на законе о защите прав потребителей, — восстанавливает события Ирина.

Даешь капитальный ремонт

Суд в свою очередь также назначил подробную строительно-техническую экспертизу, которой предстояло выяснить, каковы причины появления недостатков в доме, когда они возникли, виноваты ли в дефектах проектировщики-строители и не усугубили ли жильцы, которые устанавливали кондиционеры, спутниковые антенны и делали перепланировки, и без того плачевную ситуацию.

Изучив здание со всех сторон, эксперты составили таблицу дефектов, от прочтения которой волосы встают дыбом: «отсутствие цементно-песчаной стяжки и железобетонного пояса по верху парапета, отсутствие армированной штукатурки декоративной арки, некачественное выполнение кладки из газосиликатных блоков, отсутствие клеевого состава в швах между блоками; отсутствие герметичных стыков металлических отливов; выполнение отделочных работ по основанию из газосиликатных блоков влажностью более нормируемой и т. д.». А ведь это не только построили, но и приняли на всех этапах!

Жильцы же с их кондиционерами были полностью оправданы. Причинами появления проблем в доме — синониме строительного брака стали, по мнению специалистов, недостатки проектной документации и допущенные нарушения при производстве строительно-монтажных работ.

Что касается состояния здания, то эксперты пришли к выводу, что строительные конструкции имеют многочисленные малозначительные, значительные и критические дефекты. Вот цитата из экспертного заключения: «Наружные стены находятся в ограниченно работоспособном состоянии — III категория (не вполне удовлетворительном), опасность обрушения на момент дачи заключения отсутствует. Вместе с тем, на участках со значительными дефектами (на уровне 15-го и 16-го этажей) техническое состояние неработоспособное, IV категория — требуется капитальный ремонт, усиление или замена элементов конструкций». Каково это — капитальный ремонт для дома, который не успел выбраться из пеленок!

— После долгих заседаний и препирательств дело мы выиграли, — вспоминает председатель товарищества собственников. — Удивительно, но вторая сторона рьяно пыталась доказать, что проблемы с домом только из-за того, что товарищество неправильно его эксплуатирует. Благо суд не повелся на эту чушь, и наши требования к застройщику были полностью удовлетворены. Компания «Инвест-Систем» пыталась обжаловать это, обращалась выше и выше, однако решение осталось неизменным. Но, как мы потом убедились, одно дело — выиграть суд, и совсем другое — добиться исполнения принятого решения.

Когда дело перешло к судебным исполнителям, все заглохло. Сколько я ни билась, ни звонила, ни жаловалась — ничего не происходило. И только после того как пригрозила нашему судебному исполнителю, что не ровен час сядем в одну камеру — я за то, что случайного прохожего убило блоком, прилетевшим с крыши, а она за то, что ничего не предпринимала, — началось хоть какое-то шевеление.

В итоге через год и семь месяцев после вынесения решения суда застройщик пришел на наш дом и начал работать: переложил заново шесть рассыпавшихся квартирных эркеров, отремонтировал козырек над коммерческими помещениями, разобрал арки и парапеты на кровле, позамазывал кое-какие трещины и выполнил временное укрепление разрушающихся наружных стен. Но дело в том, что даже после ремонта проблема не исчезает — она только затухает на некоторое время, а потом появляется снова.

Разобрать и сложить заново

Пока собственники и председатель разбирались с ремонтом одной части дома, разрушаться начала вторая. Минчане снова пошли в суд и снова выиграли дело. Плюс было решено повторно обследовать здание — слишком подозрительно множились проблемы. И вот тут-то выяснилось, что сложности заключаются не только в том, что строители укладывали откровенно «мокрые» блоки.

— Оказалось, что была полностью нарушена технология строительства дома, — поясняет Ирина. — Во внешних стенах вместо одного блока-«сороковки» рабочие «лепили» две еле склеенные между собой «двадцатки», причем относительно монолитного каркаса наружный блок выпирал на улицу более чем на 15 сантиметров. В итоге мы получили самонесущую стену, заваливающуюся в сторону улицы Притыцкого. Вы бы знали, что творится в квартирах на последних этажах: промерзание, плесень, трещины. Люди только сделают ремонт, поживут спокойно полгода, и потом опять все по новой.

То есть ремонт многоэтажке необходим основательный. Мало того что стены надо усиливать, то есть для нижних блоков создавать некую подпорку (начиная с 2-го этажа), которая будет их держать, принимая на себя немалый вес, так еще и верхние — те, что на уровне 16-го этажа, — по мнению некоторых специалистов, частично надо демонтировать и переложить. А это — отселение жильцов (кто будет жить без наружной стены?), собственно строительные работы, компенсация стоимости ремонта.

Естественно, застройщик не хочет этого делать и тянет-тянет-тянет. А судебные исполнители ничего не предпринимают. Чтобы вы понимали: первое решение суда было вынесено еще в 2016 году, второе — в 2018-м. По первому сделали от силы процентов 30 от необходимого, а по второму — вообще ничего. И это при том, что проект по дому готов и прошел Госэкспертизу. Я спрашиваю у судебного исполнителя: «Вы почему им счета не арестуете, чтобы шевелились?» А она отвечает: «Это незаконно». То есть игнорировать решение суда законно, а понуждать неправую сторону к активной работе — нет.

Так кто же попал на большие суммы?

Не дожидаясь, когда у застройщика проснется совесть, товарищество собственников начало за свой счет делать кое-какой ремонт. Дополнительно немалые суммы выделил город, благодаря чему был частично отремонтирован фасад и полностью переложен «провалившийся» тротуар.

— Здесь рассыпается все — сверху донизу. Посмотрите на бордюры, лестницы. А самое удивительное, что офис генподрядчика — «Топзапэлектро» — находится в нашем здании. Как говорится, показывают товар лицом. Но юридически с «Топзапэлектро» у нас отношений нет, а вот с «Инвест-Систем» есть, точнее, были, — говорит Ирина и показывает удивительный документ.

В начале этой недели ее супругу как одному из истцов из управления принудительного исполнения главного управления юстиции Мингорисполкома пришло постановление о возвращении взыскателю исполнительного документа, по которому исполнение не произведено или произведено частично. В нем говорится, что в отношении должника в установленном законодательством порядке принято решение о ликвидации (прекращении деятельности).

— Я была просто в шоке, — добавляет собеседница. — Неужели наше законодательство позволяет ликвидировать компанию, которая по суду имеет огромные обязательства и не выполняет их годами? Это как так? Наверняка они уже распродали все свои активы (из материалов исполнительного производства я знаю, что раньше у них хватало в запасе квартир и парковочных мест), так что во время ликвидации и после взять с них будет нечего. Мы останемся один на один со своим разрушающимся домом, который надо ремонтировать капитально. И все по закону.

Опасения Ирины (как и всех жильцов) не напрасны. Или все-таки напрасны? Мы попытались связаться с ЗАО «Инвест-Систем», чтобы понять, что происходит и чего ждать бывшим дольщикам. Да и кто в конце концов будет ремонтировать дом. Однако старые телефоны застройщика аннулированы, а единственный рабочий стойко переключается на факс.

Есть еще один способ разведать обстановку: ликвидацией компании занимается ООО «АР Групп Сервис», которое может успокоить людей, рассказав, что и как будет делать.

— Мы ничего комментировать не будем, «Инвест-Систем» находится в процессе ликвидации, все будет сделано в соответствии с законодательством, — все, что смогли из себя выжать ликвидаторы.