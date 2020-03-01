Уилл Смит показал, как танк снес дерево и врезался в столб в Минске 1 1.03.2020, 18:37

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Иллюстрационное фото

Знаменитый американский актер опубликовал видео в соцсети.

Американский актер Уилл Смит в своем Instagram-профиле опубликовал видео, в котором танк снес дерево и врезался в столб. Оказалось, что ролик несколько лет назад сняли в Минске , пишет tut.by.

Уилл Смит в описании к видео написал: «Вечер субботы. Пейте с ответственностью». Всего за несколько часов ролик собрал почти полтора миллиона просмотров. В комментариях многие пользователи подумали, что дело происходит в России. Но на самом деле это не так.

Напомним, 24 июня 2017 года во время репетиции парада к 3 июля в Минске боевая машина потеряла управление и врезалась в фонарный столб. Тогда представитель Минобороны Владимир Макаров сообщил, что причиной аварии стала плохая погода.

— Проверка показала, что боевая машина была исправна, случившееся во многом обусловлено погодными условиями — проливной дождь, мокрый асфальт, — заявил он.