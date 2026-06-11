Эрдоган поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах в Армении 11.06.2026, 19:32

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции пожелал армянскому премьеру «здоровья и благополучия, а народу Армении — процветания и счастья».

Между странами отсутствуют дипотношения, но президент Турции выразил уверенность в долгосрочном мире в регионе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии «Гражданский договор» на парламентских выборах, прошедших 7 июня, передает News Am.

В поздравительном послании турецкий лидер отметил успех партии Пашиняна и пожелал ему успешного формирования правительства на третий срок.

«От имени моего народа и от себя лично искренне поздравляю Вас с успехом Вашей партии «Гражданский договор» под Вашим руководством на парламентских выборах, состоявшихся 7 июня 2026 года в Республике Армения, и желаю успехов в формировании правительства в третий раз», — говорится в обращении Эрдогана.

Турецкий президент выразил уверенность, что Пашиняну удастся успешно реализовать его видение по установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе и обеспечению необходимого сотрудничества. В завершение Эрдоган пожелал армянскому премьеру «здоровья и благополучия, а народу Армении — процветания и счастья».

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