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В Новой Боровой родители первоклассников выстроились в очередь к новой школе

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  • 11.06.2026, 19:23
В Новой Боровой родители первоклассников выстроились в очередь к новой школе

За сутки до приема заявлений.

В Новой Боровой под Минском некоторые родители будущих первоклассников начали занимать очередь у школы еще за сутки до официального начала приема заявлений, назначенного на 12 июня, сообщает государственная газета «Пристоличье». Речь идет о новой школе №2, открытой два года назад.

Фото: Наша Ніва

Как утверждается, в очереди действуют собственные правила: например, запрещено покидать свое место и пропускать переклички, чтобы не попасть в список «мертвых душ».

Подобная ситуация в этом жилом районе уже была несколько лет назад, когда очереди стояли возле единственной в то время школы №1.

В отделе образования Минского района заявляют, что смысла в таком ажиотаже нет. Мол, с 12 июня по 15 августа школы будут принимать заявления от всех детей, закрепленных за соответствующими учреждениями по месту регистрации. В связи с этим заранее проводились встречи с родителями, а необходимая информация размещалась на сайтах школ, в чатах и на информационных стендах.

Отмечается, что в этом году школа №2 в деревне Копище (здесь как раз и расположен жилой район Новая Боровая) готова принять 275 первоклассников, причем все они будут обеспечены местами в группах продленного дня. Школа №1 рассчитывает на 153 новых ученика. Тем не менее, этих мест на всех все равно не хватает, поэтому родителям предлагали рассмотреть возможность обучения детей в ближайших школах Минска, Боровлян, Лесковки и Лесного, если это будет для них удобно.

Решение проблемы нехватки мест в Новой Боровой планируется путем увеличения числа школ. После открытия второй школы на 1125 учащихся сейчас строят еще одно такое же учреждение, которое планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.

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