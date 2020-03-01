Брестчанка в Милане: Полки в магазинах опустошили 4 1.03.2020, 22:08

2,820

Что сейчас происходит в Италии.

Брестчанка Елена Шупляк уехала из Беларуси в Италию 9 лет назад. Живет благополучной семейной жизнью в тихом микрорайоне Милана, растит с мужем двоих детей, пишет «Вечерний Брест». Ежегодно приезжает на родину, встречается с родными и друзьями. Однако в этом феврале планы многим спутал коварный коронавирус.

По стечению обстоятельств, именно север Италии - Милан, Венеция и их окрестности - стал наиболее опасным регионом Европы. Отсюда китайская болезнь распространяется на соседние страны - Австрию, Швейцарию, Хорватию, Грецию. И даже в Бразилии вирус обнаружен у человека, недавно побывавшего в Италии. Создается впечатление, что вирус выходит из-под контроля, ведь ограничить контакты с Италией нелегко, это и туризм, и международные автоперевозки, и спортивные состязания, и гастроли, и родственные связи. Журналисты обратились к Елене за информацией из первых уст. И вот ее рассказ из Милана...

- С новостью о коронавирусе в регионе Ломбардия мы живем с воскресенья, 23 февраля. Именно в этот день вышла директива о мерах по локализации зоны вируса и предотвращении его распространения. На неделю в регионах Лобмардия, Пьемонт, Венето, Эмилия Романия, Лигурия были закрыты все учебные заведения (детские сады, школы, университеты), отменены спортивные и культурные мероприятия с большим скоплением народа (в частности, матч «Интера» на миланском стадионе «Сан-Сиро»; подходившие к концу карнавалы в Венеции и Иврее), закрыты музеи, театры, кинотеатры («Ла Скала» в том числе), приостановлены любые экзамены и конкурсы (экзамены на автомобильные права тоже), приостановлено проведение религиозных служб в храмах, были закрыты бары, дискотеки, пивные с 18:00 до 6:00, многие сотрудники по решению компаний были переведены на «смарт»-вариант, то есть удаленную работу из дома. 10 городков Ломбардии и один в Венето, где выявлен вирус, были объявлены красной зоной опасности и закрыты на карантин (без права въезда-выезда). В этот же день было разъяснено населению, что основная опасность коронавируса в его быстром распространении, которого нельзя допустить, ибо в случае эпидемии потребуются реанимационные места и аппараты искусственной вентиляции легких, количество которых пока ни в одной стране мира не рассчитано на эпидемию коронавируса. Основной посыл жителям был таков: не паниковать, но уменьшить количество контактов.

Это все случилось в воскресенье, всего спустя два дня с того момента, когда в Ломбардии в госпитале зафиксирован первый пациент с коронавирусом. Численность зараженных стала стремительно расти, и появились первые летальные исходы. Можете представить себе состояние людей - шок, тревога и растерянность. Моментально были раскуплены средства гигиены и маски. В воскресенье же к вечеру полки магазинов демонстрировали опустошенность. Не было ни драк, ни толкотни, ни истерик, но люди шли в магазин и покупали продукты в бОльшем количестве, чем обычно. И именно по этим пустым полкам читалась внутренняя тревога за то, как будет разворачиваться ситуация дальше. В понедельник я сама стояла в длинной очереди с тележкой продуктов для того, чтобы как можно меньше ходить в магазин на неделе.

В первый рабочий день, 24 февраля, было куда меньше людей в общественном транспорте: кто мог, предпочел добраться на работу на своем автомобиле, пройтись пешком, воспользоваться велосипедом. Но днем в центре Милана было еще достаточно людно, заканчивалась Неделя моды, на которую обычно прибывает большое количество туристов, но показ Армани уже прошел при закрытых дверях и без зрителей. К среде улицы в центре Милана заметно опустели...

- Откуда пришел коронавирус: привезли иностранцы или кто-то из итальянцев вернулся из КНР или с Дальнего Востока? Или это не установлено?

- Это не установлено. И, на мой взгляд, будет сложно установить. Италия отменила прямые рейсы в Китай и из Китая 30 января. Возможно, кто-то привез его, находясь в инкубационной фазе, перенес вирус уже в Италии с клинической картиной без симптомов или с очень мягкими симптомами, которые позволили ему вести свою жизнь более или менее нормально. Таким образом, человек был способен заразить людей неосознанно. Это мог быть турист, бизнесмен, кто угодно и какой угодно национальности.

- Как поступают с заболевшими? Изолируют от общества, проверяют родню, всех, кто контактировал? Чем их лечат?

- До сегодняшнего дня проверяли всех, контактировавших с инфицированными коронавирусом, даже если у контактировавших не было признаков заболевания. Было сделано 9 462 тампона (анализа), из них более 95 процентов оказались отрицательными. Поэтому сейчас изменена тактика, и анализы будут делать тем, у кого есть симптомы заболевания. Остальным контактировавшим положен карантин и наблюдение за появлением/непоявлением симптомов. В лечении инфицированных, по словам Массимо Галли, профессора инфекционных заболеваний Университета Degli Studi в Милане и руководителя III отделения инфекционных заболеваний в больнице Sacco в Милане, используются препараты Lopinavir/Rironavir и Remdesivir.

- Есть ли выздоровевшие? Если есть, то как их вылечили и в какой срок?

- К сожалению, не располагаю такой статистикой, но в общем количестве инфицированных учтены и те, кто выздоровел и выписался из больницы.

- Маски на улицах, датчики дистанционного измерения температуры - это присутствует?

- На улицах, в магазинах можно увидеть людей в масках, но не поголовно. Насколько известно, обычные маски, если не специальные и не хирургические, малоэффективны при коронавирусе, поэтому нет обязательства надевать их, выходя из дома. В аэропортах ведется бесконтактная проверка температуры, но с инкубационным периодом в 14 дней это малоэффективно для выявления коронавируса.

- Ограничения по передвижению?

- Они есть для тех, кто находится в красной зоне заражения. У них карантин. Для других ограничения на передвижение не введены.

- Туристы - их стало меньше? Изменилось ли отношение к приезжим?

- Отток туристов чувствуется. Те, кто специально приехал на Неделю моды в Милане (18-24 февраля), вернулся в страну проживания или переехал в Париж (24 февраля - 3 марта), принявший эстафету модных показов на подиуме. Карнавал в Венеции должен был закончиться 25 февраля, но завершился на два дня раньше, и большинство туристов тоже уже уехали. Кто-то из тех, кто хотел приехать в Милан, был в растерянности и все же отменил свою поездку в связи с коронавирусом. Многие страны официально не рекомендуют посещать Италию в данный период времени, кто-то закрыл авиарейсы на Милан. Отменены экскурсии школьников и студентов в Италию и из Италии... Италия перенесла международные выставки, которые были запланированы в Милане, Болонье и приходились на март и апрель. Одна из них - Salon del Mobile, выставка номер один в мире по дизайну... Это все отток туристов и денежные потери (перенос Салона, к примеру, обойдется в 120 млн евро). Отношение к приезжим? Итальянцы очень толерантны. Камнями никто никого не закидывал.

- Итальянское разгильдяйство, или, смягчим, легкое отношение к жизни - есть такой фактор во всем этом?

- Мне сложно отнести возникновение коронавируса в Италии к национальному разгильдяйству. К тому, что это случилось именно в Италии, есть и экономические предпосылки (многие производства той же индустрии моды расположены в Китае), и туристический фактор (Италия пятая страна в мире по посещаемости), и специфика вируса, инкубационный период у которого не менее 14 дней и способность протекать не острее обычного ОРВИ (то есть, даже с проверкой температуры у прибывших в аэропорту, что сейчас делается, нет гарантии, что вирус не проник на твою территорию). Мне кажется, сошлось все, и это нужно принимать как факт - вирус в Европе. И, увы, это только начало...