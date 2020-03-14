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Странная логика белорусского Минздрава

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  • Петр Кузнецов
  • 14.03.2020, 17:23
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Странная логика белорусского Минздрава

В соседних странах в первую очередь закрывают школы и сады.

Минздрав объяснил, почему в Беларуси не закрывают на карантин школы и детские сады. Собственно, сказали все то же самое, что мы вчера активно обсуждали в комментах. Что дети и подростки — вне зоны риска, правда, могут являться переносчиками. Но, поскольку они вне зоны риска, то и жестких мер принимать не надо.

Сказали все то же самое, только в итоговом резюме логика отсутствует напрочь и вот почему.

Дети, даже сами находясь вне зоны риска, сами могут являться переносчиками. Один ребенок «равно» одна семья. Если в эту семью кто-то занес вирус и он сел на ребенка, значит, точно так же он может на ребенке приехать в школу и пересесть на одноклассников и, следом, на остальные семьи. Я понимаю так, что именно по этой причине во всех соседних странах, ну, кроме одной, которая как мы, только без знака качества, в первую очередь именно школы и сады и закрывают.

Почему в первую очередь? Потому что

а) специфика поведения детей: дети всегда бегают, борются, прыгают, и находятся в плотном контакте в разы чаще, чем взрослые, риск передачи возрастает многократно;

б) плотность. Не буду говорить про Польшу или Украину, но в отдельных школах Беларуси — до тысячи детей за смену, в отдельных классах — до и больше 30. С учетом, что один ребенок «равно» одна семья, представьте себе 120 человек, которые сплелись в тесный клубок на 30 квадратных метрах (условная классная комната) и все сидят по парам на расстоянии менее полуметра друг от друга.

Иными словами, такое сравнение. Бизнесмен прилетел из Германии, скрыл, что посещал еще и Северную Италию и пошел бродить по городу: на работу, играть в теннис, потом почувствовал плохо — поперся в «Лодэ». По итогу изолировали 91 человека.

Если на одном ребенке будет сидеть вирус, то для достижения такого космического результата ему не надо будет бродить по городу, ходить на работу, играть в теннис и посещать «Лодэ». Ему даже не надо будет ничего скрывать. Ему надо будет просто посетить школу и вести себя там, как всегда, сидеть там же, где и всегда, общаться с теми же, с кем и всегда. И всего один день.

В логике Минздрава Беларуси понимание таких вещей отсутствует. Оно есть в понимании минздравов Украины, Литвы, Польши, кучи других стран, но не в Беларуси.

Как-то не так давно Лукашенко давал комментарий относительно намерений Польши отменить лицензирование врачей из Беларуси, что может привести к полному вымыванию кадров из нашей страны.

Цитировать уже не буду, но там, в потоке слов, был общий месседж такой, что, мол, если Польша такая процветающая страна, то чего вы заритесь на наших врачей, готовьте своих!

Логики здесь не было точно так же, как и в заявлении Минздрава. Элементарная логика ситуации состоит в том, что положение Польши — это положение богатого и успешного, который может позволить себе за бесценок купить имущество банкрота и благодаря этому стать еще богаче, потому что не придется вкладываться в создание того, что уже оплатил банкрот. Положение Беларуси — это классическая «ловушка бедности» с поправкой на специфику ситуации. Сначала Беларусь тратит деньги на подготовку этих врачей, потом, из-за бедности, не может себе позволить их содержать, и у нее их забирают — бесплатно для государства и с минимальными издержками в пользу самих врачей. Так богатые становятся еще богаче, бедные — еще беднее, и слезам и благотворительности тут не место: такова жизнь.

В заявлениях Лукашенко понимания этой логики не звучало. Там звучала скорее попытка сарказма над демократической и капиталистической Польшей, намек, мол, раз вам нужны наши врачи, значит вы совсем не процветаете. Что, понятно, полный бред.

И тот комментарий первого лица, и нынешний комментарий Минздрава, похоже, свидетельствуют лишь о том, что в кризисной ситуации нынешнее белорусское государство просто не готово предпринимать серьезные, осмысленные и мотивированные шаги. А готово давать лишь комментарии, которые при ближайшем рассмотрении оказываются простой бессмыслицей.

Петр Кузнецов, «Фейсбук»


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