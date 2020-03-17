Что дало магдебургское право городу Минску? 17.03.2020, 10:46

Право на самоуправление - отличительная черта европейских городов.

4 марта 1499 года в истории Минска произошло событие, во многом определившее судьбу города на несколько веков. Специальным законом – привилеем, – Великий князь Литовский и король Польский Александр даровал Минску Магдебургское право, пишет litvin.pl.

Эта система городского управления сложилась в XII-XIII веках в немецком городе Магдебурге. Она трактовала различные виды правоотношений: деятельность городской власти, суда с его компетенцией и порядком судопроизводства, вопросы земельной собственности в городских пределах, нарушения владения и захвата недвижимости. Кроме этого устанавливались наказания за различные виды преступлений, в том числе и за моральные проступки.

Магдебургское право, стало юридическим оформлением успехов горожан в закреплении самостоятельности города, которого добились горожане. Оно даровало городу право на самоуправление и собственный суд, право земельной собственности и освобождение от большей части феодальных повинностей, право создавать ремесленные объединения – цеха. Юридические права некоторых европейских городов постепенно распространялись по всей Европе. Обладая Магдебургским правом, город развивался быстрее, а его жители начинали богатеть, становились центрами ремёсел, торговли, культуры и начала демократических традиций.

Привилей король Речи Посполитой Александр пожаловал: «желая умножить всеобщее добро и улучшить положение нашего города, чтобы люди, живущие там, благодаря доброму и справедливому ладу были поощряемы к проживанию в городе».

В конце ХV века в Минске проживало около 4 тысяч жителей, что для того времени было немало. Городским головой становился войт – староста, назначенный Великим князем. На верность служению городу он присягал на распятии. До этого же главным был наместник великого князя. В 1499 году последним минским наместником был князь Богдан Заславский, а первым войтом стал Пётр Шакола, управлявший магистратом до 1501 года.

Войт возглавлял городской суд, который рассматривал уголовные дела и назывался «Лава». Административными и частными делами занималась Рада, избираемая горожанами, во главе которой стояли 2 бургомистра. Городская Рада и Лава составляли магистрат из 12 человек.

Кроме административной власти и судебных функций, магистрат следил за торговлей, защищал интересы местных купцов и ремесленников, контролировал рынок и собирал налоги: «В кождый год шестьдесят коп грошей, на Великдень».

Магистрату подчинялись все жители города – мещане, а сам магистрат был подотчётен Раде, что препятствовало злоупотреблениям властью. Город освобождался от торговых пошлин и получил разрешение на постройку в удобном месте ратуши: «под которой иметь могут товарную лавку, хлебные клети, цирюльню».

Первая деревянная ратуша была построена в Минске в начале ХVI века. В ней заседал магистрат, там же хранились меры веса и объема, принятые в городе. Каждый житель имел право зайти в ратушу и перемерять вес любого купленного на базаре товара. А если вскрывалась недостача, человек мог обратиться в суд. Горожане становились лично свободными и получали право на частную земельную собственность. Теперь минчане могли предстать только перед городским судом – Лавой. За порядком в городе следила полиция. Магдебургское право – это ещё и ответственность.

Княжеский привилей разрешал дважды в год проводить в городе ярмарки, но запрещал торговать в Минске и скупать товары в соседних деревнях всем пришлым купцам, за исключением приехавших из Вильно. Торговые люди, привозившие свои товары из других мест, должны были продавать свои товары оптом и по установленным нормам.

Сильнейший пожар 1547 года практически полностью уничтожил Минский замок и весь город. Для возрождения города и помощи жителям король Речи Посполитой Сигизмунд Август освободил их на 10 лет от всех налогов и таможенных выплат. Город отстраивался заново, и в 1582 году на территории Верхнего рынка было возведено каменное здание минской ратуши.

Пожары в городе, где почти все дома были деревянными, были настоящим бедствием. В огне погибали даже княжеские и королевские грамоты, и городское руководство обращалось к королю с просьбой о подтверждении магдебургских привилеев.

Такие просьбы удовлетворялись, а при необходимости старые нормы дополнялись новыми положениями. В 1591 году Минск получил привилей короля Речи Посполитой Сигизмунда III, которым тот не только подтверждал Магдебургское право, но и разрешал городу иметь свой герб: «Надаем им герб до печати местское… фигуру внебовзятьи панны Марыи».

Герб с изображением вознесения Девы Марии и датой 1591 стал символом Минска на 205 лет. Тогда же была изготовлена и городская печать с изображением вознесения Богородицы и надписью по-латыни SIGILLUM CIVITATIS MINSCUNSIS – «печать города Минска». Такую печать ставили не только на документы, но и на некоторые экспортируемые товары. Одна печать означала первый сорт, две печати – высшее качество. Минские купцы вывозили на продажу лес, смолу, воск, кожу и меха, а в город привозили ткани, металл, соль, вино. В окрестностях города были построены мельницы и бумажная мануфактура.

В 1566 году Минск стал центром воеводства и повета. Это был настоящий европейский город, где жили люди разных национальностей и вероисповеданий. Здесь стояли православные церкви и католические костёлы, синагоги и мечеть. В Минске было более 20 ремесленных цехов, город поддерживал торговые отношения с городами Польши, Пруссии, Чехии и Германии. В конце ХVI века в Минске стал проводить заседания главный трибунал Великого Княжества Литовского.

К сожалению войны и пожары не обходили город стороной. Во время войны 1654-1667 года между Речью Посполитой и Московским царством Минск был сильно разрушен и разорён. В городе осталось не более 2 тысяч жителей. Большой пожар 1694 года уничтожил множество деревянных построек. Но уже в 1678 году чешский путешественник Бернгард Таннер, побывавший в Минске, писал: «Этот город большой и широко раскинулся на пригорках и долинах… Неплохи довольно многочисленные церкви… Главное украшение площади – ратуша, стоящая в середине, окруженная множеством лавок».

В 1707 году, во время Северной войны между Швецией и Россией, шведские войска захватили Минск и потребовали с жителей выплату большой контрибуции. И всё же разоренный Минск снова был возрождён его жителями, во многом этому способствовало право города на самоуправление. В 1717 году в городе уже была почтовая станция по пути из Вильно в Российское царство. Не только Минск имел Магдебургское право, в Беларуси им обладали около 60 городов и местечек.

После Второго раздела Речи Посполитой Минск оказался в составе Российской империи и указом императрицы Екатерины II от 1795 года действие Магдебургского права было отменено. Минск был лишен самоуправления, а здание ратуши, постоянно напоминавшее горожанам о былых традициях, в 1857 году было снесено по указу российского императора Николая І. Сами минчане отказались участвовать в этом деле и властям пришлось нанимать людей со стороны.

Многие поколения минчан даже и не знали о существовании ратуши и причине, по которой она была построена.

Магдебургское право осталось в истории. Но в 2002 году, стараниями городских властей Минска начались работы по восстановления ратуши. Возвести её решили на историческом месте, которое было определено в результате археологических раскопок.

4 ноября 2004 года состоялось торжественное открытие Минской городской ратуши. Восстановленный символ города начал новую жизнь.