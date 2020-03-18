Что должен сделать Зеленский 2 Сергей Постоловский

18.03.2020, 13:05

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Владимир Зеленский

Президент Украины имеет сегодня прекрасный шанс изменить систему отношений власть-бизнес.

«В темные времена хорошо видно светлых людей», — этим бессмертным изречением Ремарка можно охарактеризовать то, что сейчас происходит в мире в связи с пандемией коронавируса. Именно трудные времена показывают настоящее лицо каждого. И именно об этом сегодня нужно задуматься украинцам.

Никто не может с уверенностью сказать, как долго продлится пандемия. Кто-то говорит, что до лета, кто-то — до сентября, а кто-то уверенно прогнозирует, что все закончится не раньше 2021 года. С ясностью можно сказать одно: в ближайшие 2−3 месяца жизнь людей в разных странах будет иметь совсем иной темп, нежели еще несколько недель назад.

Пособниками пандемии являются паника, хаос, жадность и желание нажиться на чужом горе. Для Украины, куда инвесторы не спешат заходить, поскольку власть никак не услышит даже отечественный бизнес, коронавирус нужно рассматривать не только как угрозу, но и как возможность.

По всему миру сегодня власти разных стран идут на уступки предпринимателям и бизнесменам, понимая, что именно они — двигатель экономики, от которой и зависит будущее каждого государства. США, Китай, Великобритания, Австралия, Дания, Франция и ряд других стран пошли на встречу гражданам и бизнесменам.

Методы у всех разные — от снижения ФРС США ставки федерального финансирования до 0−0,25% и отсрочки выплаты налогов на три месяца для малого и среднего бизнеса до отсрочки плательщикам НДС в Дании и освобождения от НДС логистических и курьерских компаний, обеспечивающих доставку гражданам жизненно необходимых товаров в Китае.

Так действует власть в странах, в которых государства и граждане — не пустые слова. В ответ те же граждане и бизнесмены демонстрируют такой же подход к государству. Компания LVMH объявила о том, что будет использовать свои заводы, на которых производятся духи, для изготовления антисептиков, чтобы победить дефицит этих товаров во Франции из-за вспышки коронавируса. Джек Ма предоставил $14 млн из личных средств, а Билл Гейтс — $20 млн на разработку вакцины от коронавируса в США. А директор Xiaomi Лэй Цзюнь выделил $1,8 млн для родной провинции Хубэй. Этот список можно продолжить. Но лучше поговорим об Украине.

16 марта президент Владимир Зеленский собрал на Банковой представителей большого бизнеса. Тема встречи — организация специального фонда для противодействия коронавирусу. Планируется собрать примерно 12−13 млрд грн.

«Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы», — в частности сказал президент.

С большой вероятностью, большой бизнес поможет государству и предоставит необходимые средства. К слову, бизнес уже работает в данном направлении и без призыва власти. Но возникает вопрос: а готово ли государство помочь бизнесу?

Утром 17 марта Верховная Рада приняла законопроект «О поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни». Данный законопроект направлен на защиту как малого, так и большого бизнеса от негативных последствий. Среди основных позитивных моментов следует выделить такие:

— не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года;

— установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года;

— продлен до 1 июля 2020 срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;

— не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта года по 30 апреля 2020 плата за землю;

— объекты нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

В принципе, это правильно, но, как всегда у нас в стране, — это тактика, а не стратегия. Стратегия же предусматривает комплекс системных и постоянных мер, создание прозрачных условий для работы бизнеса. Этого пока, увы, нет.

После встречи в Давосе прошло уже почти 2 месяца. Власть продолжает ждать иностранцев, которые без прозрачных условий, почему-то должны инвестировать в нашу страну от $100 млн, дабы получить взамен… инвестняню. При этом власть забывает, что люди, у которых есть $100 млн и больше, всегда смотрят на отношение власти любой страны к внутреннему инвестору. Именно это отношение и выступает индикатором, за которым следует принятие решения.

У президента Украины есть прекрасный шанс изменить систему отношений власть-бизнес. Дело в том, что в Украине бизнес всегда развивался не благодаря, а вопреки действиям власти. Мы понимаем, что нам не избежать мирового экономического кризиса, который уже нависает злой тенью над многими странами. Больнее всего кризис ударит по малому и среднему бизнесу. И власть обязана минимизировать потери таких предпринимателей. Но еще мы знаем, что именно большой и «белый» бизнес будет тянуть на себе не только экономику, но и социальную ответственность, закрывая многие вопросы, которые являются прерогативой власти и государства, но решение которых у власти нет средств. Поэтому, если власть не услышит запрос бизнеса, в следующий раз такой помощи может и не быть. Прозрачные условия для всех, а не для иностранцев со $100 млн, возврат НДС, дотационная поддержка, кредиты по низкой ставке — вот тот минимум, который может предоставить власть бизнесу. И делать это нужно уже сегодня, когда бизнес подставляет свое плечо не только власти, но и каждому гражданину Украины.

Нужно всегда помнить, что угроза — это еще всегда и возможность. И не проспать такую возможность — первая задача украинской власти. Ведь доверие, как и реноме, весьма неустойчивые вещи. Работать над ними можно всю жизнь, а вот разрушить — за одну минуту.

Сергей Постоловский, «Новое время»