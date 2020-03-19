«Энергетик»-БГУ сенсационно победил БАТЭ 2 19.03.2020, 19:02

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Беларусь осталась единственной лигой Европы, где не прерван чемпионат страны.

В первом матче дебютного тура высшей лиги-2020 «Энергетик»-БГУ дома оказался сильнее борисовского БАТЭ — 3:1. Дубль у хозяев оформил легионер из Узбекистана Джасурбек Якшибоев, передает pressball.by.

Отметим, что вице-чемпионы страны завершали встречу вдесятером. После того, как травмировался вратарь Антон Чичкан и все замены были использованы, в ворота гостей встал Захар Волков.

ЭНЕРГЕТИК-БГУ — БАТЭ — 3:1

ЭНЕРГЕТИК-БГУ: Лесько, Носко (к), Атеменг (Бакич, 74), Шкурдюк, Сокол, Яхшибоев (Умаров, 84), Мавату, Свирепа, Мусаханян (Совпель, 75), Тве, Гирс.

Запасные: Садовский, Мирошников, Диас, Шорац.

БАТЭ: Чичкан, Настич, Березкин (Копитович, 71), Драгун (Виллюмссон, 76), Скавыш, Бессмертный (Милич, 70), Филипенко, Стасевич (к), Волков, Бага, Нехайчик.

Запасные: Кудравец, Филипович, Яблонский, Сарока, А.Володько.

ГОЛЫ: 1:0 — Якшибоев (27). 2:0 — Якшибоев (34). 2:1 — Скавыш (64). 3:1 — Бакич (88).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Атеменг (19), Драгун (33), Мусаханян (36), Волков (85), Бакич (91+).

Отметим, министр спорта Турции объявил о приостановке всех футбольных, баскетбольных и волейбольных матчей на территории страны из-за коронавируса. Таким образом, Беларусь осталась единственной футбольной лигой Европы, где не остановлен чемпионат страны.