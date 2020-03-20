закрыть
20 марта 2020, пятница, 17:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

В Витебске 58-летняя женщина умерла, возможно, от коронавируса

28
  • 20.03.2020, 16:31
  • 9,393
В Витебске 58-летняя женщина умерла, возможно, от коронавируса
Татьяна Хузеева

Татьяну Хузееву хоронили в закрытом гробу, обработанном средствами дезинфекции.

Как сообщает Telegram-канал «Harbatsevich», в Витебске умерла 58-летняя женщина с пневмонией. Родственники заявляют, что у нее был положительный тест на коронавирус. Информацию подтверждают и врачи.

Невестка говорит, что Татьяну Хузееву хоронили в закрытом гробу, обработанном средствами дезинфекции.

За пять дней до того, как женщина первый раз обратилась к врачу, она получила диагноз «острая инфекция дыхательных путей» и ходила на уколы в поликлинику. После ухудшения состояния она была переведена в городскую клиническую больницу №1, где скончалась.

У всех медработников, которые с ней общались, вчера взяли мазки, у соседей взяли мазки, семья находится на изоляции.

Минздрав заявил, что «у женщины было много диагнозов, но коронавируса у нее не было».


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич