В Витебске 58-летняя женщина умерла, возможно, от коронавируса 28 20.03.2020, 16:31

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Татьяна Хузеева

Татьяну Хузееву хоронили в закрытом гробу, обработанном средствами дезинфекции.

Как сообщает Telegram-канал «Harbatsevich», в Витебске умерла 58-летняя женщина с пневмонией. Родственники заявляют, что у нее был положительный тест на коронавирус. Информацию подтверждают и врачи.

Невестка говорит, что Татьяну Хузееву хоронили в закрытом гробу, обработанном средствами дезинфекции.

За пять дней до того, как женщина первый раз обратилась к врачу, она получила диагноз «острая инфекция дыхательных путей» и ходила на уколы в поликлинику. После ухудшения состояния она была переведена в городскую клиническую больницу №1, где скончалась.

У всех медработников, которые с ней общались, вчера взяли мазки, у соседей взяли мазки, семья находится на изоляции.

Минздрав заявил, что «у женщины было много диагнозов, но коронавируса у нее не было».