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В Италии рекордная смертность от коронавируса

  • 20.03.2020, 20:53
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В Италии рекордная смертность от коронавируса
Фото: reuters

За последний 24 часа погибли 627 человек.

За последние 24 часа в Италии зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса: погибли 627 человек, всего в стране умерли уже 4032 человека.

Об этом свидетельствуют цифры Агентства гражданской защиты Италии, сообщает "Европейская правда".

Новые данные показывают самый большой ежедневный рост смертей в стране с начала вспышки эпидемии. Вчера показатель смертности за сутки составил 427.

5129 человек вылечились после заражения - это на 689 больше, чем было вчера. Вчера ежедневные данные о тех, кто выздоровел, составили 415.

Всего в Италии 37860 пациентов с коронавирусом - на 4670 человек больше, чем накануне.

Общее количество случаев коронавируса, которые включит умерших и тех, кто вылечился, достигло 47021.

Наиболее пострадавший северный регион Ломбардия остается в критической ситуации, именно там фиксируют больше всего смертей.

В четверг 19 марта Италия опередила Китай по числу погибших от вируса.


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