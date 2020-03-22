Легендарный президент мадридского «Реала» умер от коронавируса 22.03.2020, 8:27

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Лоренсо Санс

Лоренсо Санс попал в больницу 17 марта.

Бывший президент «Реала» Лоренсо Санс умер от коронавируса.

Как сообщает El Pais, экс-функционер королевского клуба скончался в возрасте 76 лет после того, как 17 марта попал в больницу в тяжелом состоянии.

Санс был президентом «Реала» в 1995—2000 годах. За это время мадридская команда была чемпионом Испании в 1997 году и дважды выигрывала Лигу чемпионов в 1998 и 2000 годах.

Завоевание главного еврокубка в 1998 году прервало 32-летнее ожидание клубом победы в турнире. В том же году коллектив взял Межконтинентальный кубок.

В 2006—2010 годах Санс владел другим испанским клубом — «Малагой».

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 21 марта превысило 300 тыс. человек. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус.