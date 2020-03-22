закрыть
22 марта 2020, воскресенье, 11:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Легендарный президент мадридского «Реала» умер от коронавируса

  • 22.03.2020, 8:27
  • 5,616
Легендарный президент мадридского «Реала» умер от коронавируса
Лоренсо Санс

Лоренсо Санс попал в больницу 17 марта.

Бывший президент «Реала» Лоренсо Санс умер от коронавируса.

Как сообщает El Pais, экс-функционер королевского клуба скончался в возрасте 76 лет после того, как 17 марта попал в больницу в тяжелом состоянии.

Санс был президентом «Реала» в 1995—2000 годах. За это время мадридская команда была чемпионом Испании в 1997 году и дважды выигрывала Лигу чемпионов в 1998 и 2000 годах.

Завоевание главного еврокубка в 1998 году прервало 32-летнее ожидание клубом победы в турнире. В том же году коллектив взял Межконтинентальный кубок.

В 2006—2010 годах Санс владел другим испанским клубом — «Малагой».

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 21 марта превысило 300 тыс. человек. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина