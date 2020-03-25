Доктор Комаровский поставил диагноз белорусским властям в связи с коронавирусом 4 25.03.2020, 12:25

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Евгений Комаровский

Известный врач прокомментировал ситуацию с эпидемией в нашей стране.

В интервью главреду издания «Гордон» Алесе Бацман известный украинский врач Евгений Комаровский ответил на вопрос о действиях белорусских и российских властей, которые не объявляют карантин: «Они не знают о последствиях или им людей не жалко?».

В ответ Евгений Комаровский заявил, что в Беларуси эпидемиологические службы работают так, как в Украине они работали 25 лет назад: «Белорусы и россияне не сказали же, что они идут в Европу».

«Другой вопрос, что мы хотели бы быть убежденными в том, что белорусы нам правду покажут, что они обследуют, тестируют. Но, судя по их расследованию первого случая, это образец эпидемиологического кайфа, когда каждого человека выявили и изолировали», – добавил врач.

О заболевших среди спортсменов

Беларусь осталась единственной страной в мире, где продолжается футбольный чемпионат. Между тем в мире удивляются случаям коронавируса у спортсменов – считается, что они являются очень здоровыми людьми.

В свежем обращении Евгений Комаровский отметил, что это не так: из-за больших физических нагрузок противовирусный иммунитет у спортсменов может быть ниже. К тому же они совместно используют раздевалки, гостиничные номера, столовые, что может быть дополнительным фактором риска.

– Еще раз подчеркиваю, о чем много раз говорил: профессиональный спорт – это плохо. А физкультура – очень хорошо.