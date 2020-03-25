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У принца Чарльза обнаружен коронавирус

  • 25.03.2020, 13:57
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У принца Чарльза обнаружен коронавирус

(обновлено) Наследник британского престола заразился COVID-19. 

У наследника британского престола принца Чарльза обнаружен коронавирус, сообщают представители королевской семьи, сообщает BBC.

"У него обнаружены легкие симптомы, но его здоровье остается хорошим, в течение последних нескольких дней он работает из дома, как обычно", - сказано в заявлении представителей принца Чарльза.

При этом жена принца, герцогиня Корнуольская, также была проверена на коронавирус, но заболевание у нее не найдено.

Принц Чарльз и его супруга находятся в самоизоляции в их доме в Шотландии.

В заявлении представителей наследника престола также сказано: "От кого именно Принц заразился, установить невозможно, учитывая большое количество мероприятий, в которых он принял участие в последние недели, выполняя свои общественные обязанности".

Принц Чарльз, сын королевы Елизаветы II, первый в очереди на британский престол. Ему 71 год.


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