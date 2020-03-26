«Чихнул – могут бросить палку» 10 26.03.2020, 9:39

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Что происходит в стране, которая закрылась на самый масштабный карантин в мире.

По данным на 25 марта, в Индии зафиксировано 536 случаев коронавирусной инфекции, 10 человек умерли. Чтобы остановить распространение болезни, 22 марта в Индии ввели «народный комендантский час» и призвали население не выходить из домов с семи утра до девяти вечера, пишет meduza.io.

Затем ограничение ужесточили: с 25 марта людям полностью запрещено выходить из домов. Каким образом в таких условиях население должно снабжать себя продуктами, пока не понятно, сообщает BBC со ссылкой на своих корреспондентов в стране.

Накануне ужесточения карантина люди смели продукты с полок магазинов, добавляет The New York Times. В Индии вводится самый масштабный карантин в мире, констатирует издание.

В городах продолжают работать только основные службы — полиция, пожарные и так далее, — была запрещена работа общественного транспорта и метро. Офисы и храмы были закрыты, а границы городов — заблокированы. Индийские железные дороги закрыли пассажирские перевозки. Небо над Индией также было закрыто: с 24 марта запрещены в том числе внутренние рейсы.

Такой карантин должен продлиться 21 день.

— Если мы не сможем справиться с предстоящими 21 днями, мы будем отброшены назад на 21 год, — заявил премьер-министр Индии Наренда Моди.

Он добавил, что Индия находится на критической стадии, когда даже один неверный шаг может привести к распространению вируса.

В Индии застряли не меньше 10 тысяч россиян. Их выгоняют из гостиниц и угрожают избиением

По оценкам посольства России в Индии, в стране может находиться до 10 тысяч россиян, большая часть — в штате Гоа.

При этом по оценке писателя Андрея Жалевича, который живет в Индии и сейчас координирует действия застрявших в стране граждан Беларуси, Украины и России, на данный момент в стране может находиться до 30–35 тысяч россиян — если считать тех, кто проживает в Индии постоянно или большую часть года.

Как рассказал Жалевич «Медузе», в последние недели улицы индийских городов и деревень контролируют полицейские и отряды «дружинников». Последние вооружены палками и агрессивно настроены к иностранцам — их считают переносчиками вируса.

— Если европеец чихнул бы в общественном месте, то мог реально палкой получить. Могут бросить палку, в конце февраля на балкон к нам прилетал кусок кирпича. От той же полиции можно палкой получить. Все шарахаются [от иностранцев], как от прокаженных, — говорит Жалевич.

Его слова «Медузе» подтвердили двое российских туристов, находящихся сейчас в Индии. По их словам, владельцы отелей и гостевых домов массово требуют от иностранцев выселиться — даже если других вариантов жилья у них нет. Также в последние недели иностранцам часто отказывали в магазинах в продаже продуктов, питьевой воды и лекарств.

В результате у некоторых россиян уже начала заканчиваться еда и вода, а сейчас в Индии работают только спецмагазины по продовольственным карточкам, подчеркивает Жалевич. Выйти на улицу, чтобы взять еду у знакомых россиян, люди тоже не могут, так как там дежурит полиция и «дружинники». При этом в Гоа много одиноких россиянок с маленькими детьми, рассказал один из туристов.

О дискриминации иностранцев в разговоре с «Медузой» рассказал и индийский журналист Джалис Андраби, сотрудничающий с западными новостными агентствами. Он подтвердил, что в последнее время иностранцам отказывали в обслуживании отели и магазины, а на улицах на них кричали и называли «короной».

— В основном людей дискриминируют из-за предрассудков и дезинформации. Когда эпидемия распространилась в Италии и Испании, местные стали опасаться иностранцев. Еще сложнее все стало после того, как у группы итальянских туристов в Индии подтвердили коронавирус, — сказал Андраби.

Согласен с ним и Андрей Жалевич.

— Сейчас ситуация очень напряженная. Когда начнет заканчиваться продовольствие, могут быть грабежи и погромы. А уж если какая-нибудь старушка умрет и ее смерть спишут на коронавирус, то дома иностранцев могут вообще начать закидывать зажигательными смесями, — говорит он.