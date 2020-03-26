Ученые рассказали о неожиданной способности кальмаров 26.03.2020, 11:17

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За их экзотической внешностью скрывается масса незаурядных талантов.

Недавно ученые выяснили, что эти загадочные создания буквально научились редактировать собственную РНК еще до того, как она покинула ядро, пишет «Популярная механика».

Что это значит? Дело в том, что в организме человека набор генов остается неизменным на протяжении всей жизни. Эта конфигурация может быть рекомбинирована лишь во время передачи генома следующему поколению. Полезные молекулы считывают нашу ДНК, создают короткие маленькие «сообщения» из РНК и отправляют их за пределы ядра, чтобы сообщить остальной части клетки, какие белки нужно произвести для текущих нужд организма.

Как только мРНК выходит из ядра, ее генетическое «сообщение» уже невозможно изменить — разве что сильным воздействием извне. Однако кальмары нашли способ редактировать подобные сигналы. Генетик Вудс-Хоул Джошуа Розенталь уверяет, что это стало возможным благодаря сложной надстройке их нервной системы.

В нервах взрослого самца кальмара Doryteuthis pealeii редактирование мРНК осуществляется в боковых отростках, т.н. аксонах. На сегодняшний день кальмары — единственные существа, у которых была обнаружена такая способность. Но это лишь часть головоломки: ученые также выяснили, что степень редактирования генома у них на порядок выше, чем у человека. При этом большая часть процессов происходит не внутри ядра, а за его пределами, на что наш организм попросту не способен.

Зачем это кальмарам? Генетики пока затрудняются дать точный ответ. Известно, что благодаря куда более точной диверсификации белков, вырабатываемых нервной системой, кальмары и осьминоги намного умнее прочих беспозвоночных. Хотя сейчас это просто интересное генетическое исследование, ученые считают, что в конечном итоге оно может помочь в лечении неврологических расстройств, которые включают дисфункцию аксонов. «Редактировать РНК намного безопаснее, чем изменять ДНК. Если вы совершите ошибку, РНК попросту растворится в клетке», пишут авторы статьи.