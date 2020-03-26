Эпоха нефти за 20 долларов 2 26.03.2020, 15:55

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Страны откалываются от ОПЕК.

Саудовская Аравия увеличила объемы производства нефти, и на нефтяном рынке началась гонка по ее добычи. Три столпа — США, Россия и Саудовская Аравия — затеяли спор о том, кто кого перетерпит, поставив на кон гегемонию на рынке нефти, и от этого страдают другие нефтедобывающие страны. Повсюду признаки банкротства. Перспективы для роста цен отсутствуют. Кто же первым признает поражение в этой гонке? Об этом пишет японское издание Нихон кэйдзай (перевод — inosmi.ru).

По информации Международного энергетического агентства (МЭА), из-за опасений по поводу замедления экономики в связи с распространением нового коронавируса в период с января по март 2020 года ежедневный спрос на нефть упал на 2,5 миллиона баррелей в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Между тем с апреля Саудовская Аравия повысит объем ежедневной добычи с 9,7 миллиона до 12,3 миллиона баррелей. Если к объему поставок добавится эта доля увеличения Саудовской Аравии, разрыв между предложением и спросом превысит семь миллионов баррелей. Получится, что избытки более чем в два раза превысят объемы импорта Японии.

Опасения по поводу повышенного предложения привели к тому, что на американском нефтяном рынке цены на некоторое время опустились ниже 20 долларов за баррель. Такой уровень наблюдается впервые за 18 лет. Покрыть убытки от обвала цен на нефть за счет увеличения добычи — в некотором смысле выбор Саудовской Аравии, которая взяла курс на сохранение своей доли, рационален. Дело в том, что немногие государства могут увеличить добычу по примеру этой страны.

ОАЭ и Ирак намерены придерживаться увеличения добычи. Предполагается, что российская «Роснефть» также повысит производство на 300 тысяч баррелей, однако больше существенных заявлений об увеличении добычи не было.

По информации МЭА, возможности на поднятие производства у основных членов ОПЕК по данным на конец января таковы: Алжир — 20 тысяч баррелей в день; Ангола — 40 тысяч баррелей в день; Венесуэла и Экваториальная Гвинея — ноль. На фоне производства, превышающего десять миллионов баррелей, увеличение России также несущественно.

Многие нефтедобывающие страны уже производят на пределах возможностей. В ОПЕК только семь стран, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, могут увеличить производство более чем на сто тысяч баррелей. Из них Иран находится под американскими санкциями, а Нигерия и Ливия не могут повысить объемы по другим причинам, среди которых ухудшение внутриполитической ситуации. Остаются Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак.

У нефтедобывающих стран, которые не могут увеличить добычу, нет возможности покрыть убытки от обвала цен на нефть, поэтому удар по ним будет серьезным. Кроме того, в доходах этих стран большую долю занимает прибыль от нефти и газа. На все это накладывается распространение COVID-19.

Правительство Венесуэлы попросило у МВФ предоставить срочную финансовую помощь в размере пяти миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. Несмотря на то, что в Венесуэле крупнейшие запасы нефти, при антиамериканской администрации диктатора Николаса Мадуро экономика страны обрушилась.

Ей приходится принимать меры в отношении COVID-19 в условиях неразвитой медицинской системы и дефицита медикаментов, поэтому она была вынуждена обратиться к МВФ, который ранее Мадуро называл институтом диких неолибералов. В свою очередь, МВФ не удовлетворил просьбу, заявив, что власть администрации Мадуро не признана международным сообществом.

Иран, где заразилось более 20 тысяч человек, также попросил у МВФ пять миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. Это — вторая нефтедобывающая страна в ОПЕК после Саудовской Аравии, однако из-за американских санкций она не может нормально экспортировать нефть, поэтому экономическая ситуация там ухудшилась, и в этот момент распространился вирус. По информации агентства «Франс-пресс», последний раз Иран просил помощи у МВФ в далеком 1962 году еще до Исламской революции.

Африканские нефтедобывающие страны также страдают от обвала цен и COVID-19. Вирус распространился в более, чем 40 странах из 54, однако с учетом отсталой медицинской системы заражение только начинается. Нигерия с крупнейшим населением и экономикой в Африке укрепляет бдительность в отношении массового заражения. Это —самая большая нефтедобывающая страна в Африке. 90% объемов экспорта приходится на нефть. Поэтому для Нигерии восстановление цен на нефть — важнейшая задача.

«Возможно, членам ОПЕК и странам, не входящим в эту организацию, необходимо вновь обсудить сокращение добычи», — заявил министр Нигерии по нефтяным ресурсам Тимипре Сильва. Он выразил надежду на возобновление договоренностей о сокращении добычи между Саудовской Аравией, возглавляющей ОПЕК, и Россией, представляющей страны, не входящие в ОПЕК.

Алжир, председательствующий в ОПЕК в этом году, выразил готовность обсудить вопрос с другими членами ОПЕК. Мексика, не состоящая в ОПЕК, готова выступить посредником между Россией и Саудовской Аравией. Нефтедобывающие страны, чья внутриполитическая ситуация может дестабилизироваться, если стоимость нефти не будет восстанавливаться в течение долгого времени, пытаются найти выход как можно быстрее.

Саудовская Аравия недовольна тем, что во время действия соглашения о сокращении добычи, только она выполняла договоренности, пока другие страны нарушали их. На самом деле, Саудовская Аравия, скорее всего, не изменит просто так свое решение терпеть до тех пор, пока Россия не «пойдет ко дну».

При этом президент России Владимир Путин пристально наблюдает за американской сланцевой нефтью. Вряд ли он станет сближаться с Саудовской Аравией. Пока «троица» соревнуется в том, кто дольше продержится, члены ОПЕК могут начать откалываться от организации, поскольку они не смогут поддерживать этот темп.

В этом случае может реализоваться сценарий, озвученный профессором Университета Тэйкё Хэйсэй Сигэру Судо (Shigeru Sudou): «ОПЕК может вновь переформатироваться в организацию, состоящую только из нефтедобывающих стран Персидского залива, у которых большие запасы нефти и низкая себестоимость производства».