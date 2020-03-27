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Главного редактора «Ежедневника» Сергея Сацука перевели на «Володарку»

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  • 27.03.2020, 13:30
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Главного редактора «Ежедневника» Сергея Сацука перевели на «Володарку»
СЕРГЕЙ САЦУК

Журналистов издания допросили в КГК.

Сотрудников издания «Ежедневник», чей главный редактор Сергей Сацук был задержан в среду допросили в департаменте финансовых расследований КГК Беларуси, сообщила «Белорусская ассоциация журналистов». Сегодня же стало известно, что Сергея Сацука перевели в СИЗО № 1.

Журналистов Александра Сацука, Вадима Сеховича, Андрея Александровича и главного бухгалтера «Ежедневника» сегодня допросили в качестве свидетелей по делу Сергея Сацука в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси.

Сам Сергей Сацук помещен в минское СИЗО № 1 на улице Володарского. Об этом БелаПАН сообщил его брат Александр Сацук.

Он рассказал, что родственникам до сих пор не удалось отдать брату передачу.

— К нему применили арест и на «Володарку» его завезли вчера вечером, — сказал он. — До сих пор не смогли передать ему передачу. Полдня вчера его дочь отстояла в очереди в ИВС на Окрестина. Пока очередь до нее дошла, то уже не приняли, поскольку его увезли в департамент финансовых расследований, а потом прием передач закончился. Третий день уже человек без элементарных даже принадлежностей каких-то гигиенических находится.

По словам брата, сегодня родственники уже поехали в СИЗО на Володарского, чтобы вновь попытаться передать передачу.

Александр Сацук не знает, будут ли сегодня проводиться какие-либо следственные действия в отношении брата.

— Нам ничего не сообщают, — отметил он. — Вчера адвокат при мне звонила человеку, который руководит следственной группой, он сказал, что никаких вчера следственных действий с ним не планируется осуществлять. Тем не менее, они его забрали из ИВС и повезли в ДФР, то есть осуществлялись какие-то действия.

Напомним, главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука задержали 25 марта по подозрению в получении взятки. На следующий день «Еврорадио» опубликовало текст, который Сацук оставил коллегам на случай своего ареста. 26 марта в офисе «Ежедневника» прошел обыск. Также стало известно, что в отношении главреда известного делового онлайн-издания выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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