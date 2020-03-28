Солист Rammstein сдал тест на коронавирус с отрицательным результатом 28.03.2020, 9:48

Накануне музыкант был госпитализирован в отделение интенсивной терапии.

Тест на коронавирус фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдемана (Till Lindemann) показал отрицательный результат. Об этом сообщается на странице группы в Facebook вечером в пятницу, 27 марта, передает dw.com.

Накануне музыкант был госпитализирован согласно рекомендации врача и провел ночь в отделении интенсивной терапии одной из берлинских больниц, говорится в сообщении. Уже вечером 27 марта Линдемана перевели из этого отделения в связи с улучшением его состояния.

О том, что у музыканта появились осложнения после коронавирусной инфекции, 27 марта написало издание Bild. Через некоторое время оно опровергло эту информацию, указав, что у Тилля Линдемана воспаление легких.