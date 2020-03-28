В Минске эвакуировали три торговых центра

В Минске эвакуировали три торговых центра15
- 28.03.2020, 14:59
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К ним направлены саперно-пиротехнические расчеты.
В милицию сообщили о минировании ТЦ «Галилео», «Диамонд» и «Замок» в Минске. Письмо с предупреждением об опасности пришло в 13.30 субботы, 28 марта, сообщает МВД.
В электронном письме указаны три торговых объекта, расположенные на территории Минска и Минского района, — ТЦ Galileo, DiaMond City и «Замок».
К указанным объектам для обследования территории на предмет наличия опасных предметов выбыли саперно-пиротехнические расчеты взрывотехнического центра внутренних войск.
Милиционеры просят соблюдать требования администрации этих торговых объектов и приносят извинения за временные неудобства, связанные с принятием мер безопасности.