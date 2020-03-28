В Минске эвакуировали три торговых центра 15 28.03.2020, 14:59

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К ним направлены саперно-пиротехнические расчеты.

В милицию сообщили о минировании ТЦ «Галилео», «Диамонд» и «Замок» в Минске. Письмо с предупреждением об опасности пришло в 13.30 субботы, 28 марта, сообщает МВД.

В электронном письме указаны три торговых объекта, расположенные на территории Минска и Минского района, — ТЦ Galileo, DiaMond City и «Замок».

Фото: onliner.by

К указанным объектам для обследования территории на предмет наличия опасных предметов выбыли саперно-пиротехнические расчеты взрывотехнического центра внутренних войск.

Фото: onliner.by

Милиционеры просят соблюдать требования администрации этих торговых объектов и приносят извинения за временные неудобства, связанные с принятием мер безопасности.