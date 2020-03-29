Лукашенко снова не договорился с Путиным по нефти? 1 29.03.2020, 11:29

Складывается впечатление, что официальный Минск блефует.

Власти Беларуси громко объявили о достижении нефтяных договоренностей с Россией. Поставкам быть, говорят в Минске. Звучит оптимистично, тем более, цена на российскую нефть для Беларуси сейчас на уровне $ 16 за баррель. Но во всей этой бочке меда есть и ложка дегтя, сообщает «Белсат».

Российская нефть стоит уже дешевле воды в бутылках. На фоне этой информации слова Лукашенко о возобновлении российских поставок в Беларусь на первый взгляд выглядели якобы правдиво. Но, услышав реакцию российских чиновников, складывается впечатление, что официальный Минск блефует.

Ситуацию комментирует политолог Валерия Костюгова: «До сих пор неизвестно, согласились ли россияне на какие-то условия. Замминистра финансов России объявил, что тот вариант, который озвучил премьер Беларуси, с компенсацией премии межбюджетным трансфером, не рассматривается. Так что ясности с этим вопросом нет».

При таком несовпадении заявлений приходят в голову три варианта. Первый: белорусские власти выдают фантазии за реальность. Второй: это сознательный информационный шантаж. Третий, наименее правдоподобный: российский высокопоставленный чиновник не знает, что его ведомство будет компенсировать белорусской стороне определенные потери. Надеяться на последний вариант довольно наивно. Бюджет нашей восточной соседки рассчитывали исходя из цен на нефть на уровне $ 42,4, сейчас эта цифра в два раза ниже.

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (Россия), с интервью для «Евразия Эксперт» заявил: «Сейчас российский бюджет дефицитен, выпадающие доходы будут пополняться из Фонда национального благосостояния. Дополнительных денег, чтобы давать компенсации налогового маневра или еще что-то компенсировать Беларуси, нет».

Еще две недели назад белорусский премьер-министр Сергей Румас связывал падение мировых цен на нефть с большею договороспособностью Москвы, так сказать, готовил публичную мысль к «прорыву на переговорах».

Но даже если представить себе, что после четырех месяцев по сути нефтяной блокады белорусские нефтеперерабатывающие заводы смогут вернуться к работе с полной загрузкой, откупоривать шампанское их руководству рано. Ведь вслед за падением цен на углеводороды в крутое пике отправились и оптовые цены на нефтепродукты, которые Беларусь экспортировала в значительных объемах. К тому же за четыре месяца отсутствия на своих традиционных рынках, белорусскую долю заняли другие поставщики. А эпидемия коронавируса уменьшила мировую потребность в топливе. Легко заработать на нефти, которая теперь дешевле воды, не получится.

«На европейском рынке нефтепоставок происходят серьезные изменения, а еще более серьезные впереди. Поэтому нельзя точно определить, что произойдет. Единственное, что можно с уверенностью сказать, – конкуренция увеличится», - утверждает Валерия Костюгова.

Но главный вопрос, который встает после анонса властей Беларуси о возобновлении поставок из России, – что будет с диверсификацией, о необходимости которой годами твердят эксперты

Если игра с альтернативными поставками – только блеф, направленный в сторону России, то соседние страны, с которыми шли разговоры об альтернативной логистике, могут надолго запомнить этот недружественный шаг.

Каким большим ни был бы соблазн властей вернуться на 100% поставок из России, в стратегическом плане это означает в очередной раз наступить на те же грабли.