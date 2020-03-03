Восемь простых методов укрепления иммунитета для детей и взрослых 3.03.2020, 14:19

Будьте здоровы!

Иммунитет — это способность организма противостоять вирусам, инфекциям, защищаться от неблагоприятных внешних воздействий окружающей среды. Таким образом, укрепляя иммунную систему, вы защищаете себя не только от простуд, но и предотвращаете появление аллергических реакций, пишет goodhouse.ru.

Иммунная система человека начинает формироваться с рождения, а точнее, задолго до появления малыша на свет, через генетическую память матери. Очень важно, чтобы в период беременности женщина следила за своим здоровьем:

не нервничала;

употребляла здоровую пищу;

отказалась от вредных привычек;

занималась специальными физическими упражнениями.

Ведь укрепляя свой иммунитет, вы заблаговременно укрепляете его у ребенка.

Когда малыш рождается, мы стараемся сделать все, чтобы ему было комфортно и безопасно. Каждую из нас интересует, как укрепить иммунитет ребенка, чтобы огородить его от недугов, вырастить здоровым, сильным и счастливым.

Вот несколько советов:

Контрастный душ. Постепенно приучайте ребенка к этой процедуре закаливания. Начните с ножек, направляя на стопы поочередно то холодную, то теплую воду. Постепенно переходите на ополаскивание всего тела.

Больше гуляйте на улице. Ежедневно ребенку необходимо находиться на свежем воздухе по 4 часа. Если погода очень холодная, то прогулки можно сократить до 40 минут, но 2 раза в день.

Включайте в рацион малыша как можно больше свежих фруктов и овощей.

Следите за режимом дня. Достаточное количество сна способствует эмоциональному покою.

Регулярно проводите дома влажную уборку.

Избегайте контактов с болеющими детьми. Сократите походы в детский сад, школу, в период массовых простуд и эпидемий.

Прививание.

Лекарственные препараты, витаминные комплексы.

Эти несложные советы смогут позволить вашему ребенку вырасти здоровым. Но чтобы обеспечить ему все необходимые ресурсы для создания крепкого иммунитета, необходимо позаботиться о себе.

Как укрепить иммунитет взрослому человеку

Способы укрепления взрослого организма ничем не отличаются от способов укрепления детского. Следите за своим физическим состоянием, правильно питайтесь, откажитесь от вредных привычек, высыпайтесь, избегайте стрессовых ситуаций, принимайте витамины.

Не все доверяют медицине и современным препаратам, поэтому мы расскажем, как укрепить иммунитет народными средствами.

Кислые ягоды: клюква, облепиха, брусника, красная и черная смородина, земляника. Их можно употреблять в свежем виде, варить компоты, кисели. Сделайте запас ягод на зиму, просто заморозив их в морозилке.

Варенья и соленья. Варенье из малины, клубники, смородины, добавленные в чай с лимоном — прекрасное противопростудное и профилактическое средство. Витамины, находящиеся в варенье, помогают организму бороться с микробами и вирусами. А квашеная капуста содержит природный антибиотик, который помогает в кратчайшие сроки справиться с простудой.

Продукты пчеловодства. Мед, пыльца и прополис — мощные иммуностимуляторы. Мед употребляют с чаем, из прополиса можно приобрести настойку, а пыльцу употребляют по половине столовой ложки утром и вечером.

Морепродукты. Морские водоросли, спирулина, креветки, мидии, гребешки, кальмары оказывают тонизирующее влияние на организм, стимулируют центральную нервную систему, повышают выносливость к вредным воздействиям.

Свежевыжатые соки из фруктов и овощей. Сок из яблок или микс из редьки и моркови с добавлением клюквы содержат много витаминов, полезных для укрепления иммунной системы.

Чеснок. Убивает микробы.

Настои из трав. Травяной сбор продается в аптеке. Заварите его и пейте.

Отвар шиповника. В 500 мл воды положите 50 гр. шиповника, доведите до кипения, потомите напиток на водяной бане 15 минут. Снимите с огня, дайте настояться в течение 2 часов. Профильтруйте напиток, пейте по полстакана в день.

Следуя простым правилам укрепления иммунитета и используя народные средства в качестве профилактики, можно не переживать о простудах и вирусных заболеваниях.

Будьте здоровы!