Что Трамп обещает американцам перед выборами? 3.03.2020, 18:32

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Дональд Трамп

Репортаж с выступления президента США на конференции республиканцев.

По прошествии примерно получаса после начала выступления на проходившей в субботу ежегодной Конференции консервативного политического действия (Conservative Political Action Conference) президент Дональд Трамп заметил среди собравшихся знакомое лицо. «Вон там находится мой друг, — ты самый великий, — сказал президент и позвал этого человека на трибуну, пишет The American Spectator (перевод — inosmi.ru) — Посмотрите на него… Кто-нибудь знает Джеффри? Джеффри Лорда (Jeffrey Lord)?»

Консервативная аудитория ответила аплодисментами и приветствовала таким образом многолетнего автора журнала «Америкэн спектейтэр». «Это потрясающий человек, — продолжил Трамп. — Он защищал меня на телеканале Си-эн-эн, затем стал слишком сильно меня защищать. И тогда они сказали: „Джеффри! Проваливай отсюда к чертовой матери". Но, слава Богу, ты теперь на телеканале „Фокс"… Спасибо, что ты тоже пришел, Джеффри».

Трамп находился в расслабленном и веселом настроении, когда вышел на трибуну бального зала «Потомак» в гостинице «Гайлорд» (Gaylord), расположенной в Национальной гавани. Перед тем, как направиться на вертолете ВМС № 1 на эту конференцию, президент Трамп присоединился к вице-президенту Майку Пенсу, министру здравоохранения и социального обеспечения Алексу Азару (Alex Azar) и директору Национального института аллергии и инфекционных заболеваний д-ру Энтони Фоци (Anthony Fauci) на пресс-конференции в Белом доме, посвященной коронавирусу. Как и всё в эпоху Трампа, это мероприятие превратилось в конфронтацию с «фейковыми СМИ». Журналист из телекомпании Эн-би-си (NBC) задал вопрос об опубликованной в газете «Нью-Йорк таймс» статье, в которой утверждалось, что на д-ра Фоци администрация президента «надела намордник» и заставила замолчать. Трамп сказал, что это «нечестный» вопрос, а затем передал микрофон д-ру Фоци. «Мне никогда не затыкали рот, а я работаю в этой области со времени правления администрации Рональда Рейгана», — сказал д-р Фоци. Он также добавил, что возникший вопрос связан с запланированными появлениями на телевидении, а также с назначением Пенса на роль руководителя команды из состава членов администрации, которая будет заниматься идущим из Китая заболеванием. «Никто не надевал на меня никакого намордника. Это совершенно искаженное представление о том, что произошло», — добавил он.

Представители журналистского корпуса продемонстрировали желание превратить всё, что можно, — включая возможный кризис в области здравоохранения, — в направленную против Трампа пропаганду. Однако журналисты еще жалуются на то, что под угрозой находится сама демократия, когда президент открыто говорит об их предвзятости. Сами использованные ими фразы и слова свидетельствуют о вопиющей пристрастности прессы. Так, например, выражение «набросился на кого-то» было использовано в бесчисленном количестве заголовков для описания Трампа как человека злого и с опасным темпераментом. Конечно, во время восьмилетнего пребывания президента Обамы в Белом доме он, вероятно, иногда «набрасывался» на кого-нибудь, однако пресса редко использовала это выражение для описания действий этого представителя Демократической партии, тогда как в случае с Трампом любая его критика будет сегодня представлена как «нападки на кого-то». Что бы ни написала пресса по поводу выступления Трампа на Конференции консервативного политического действия, он там получал удовольствие. Текст его выступления выводился на экран телесуфлера, однако президент Трамп часто отходил от него, много шутил, а также рассказал анекдот об одной недавно сделанной ошибке его соперника от Демократической партии Джо Байдена.

«Вы знаете, вот что накануне сказал — это, действительно, было прекрасно — этот сонный Джо: „Огнестрельное оружие убило 150 миллионов человек в нашей стране". А я наблюдаю. Я сказал вашей великолепной Первой Леди, —

он делает отличную работу, — я сказал „Первая Леди"»… Трамп затем переключился на тему о том, что он называет свою жену Первая Леди: «Мне нравится называть ее Первая Леди. Она сказала: „О'кей. Ты можешь называть меня Мелания". Хорошо. А после того удовольствия, которое я получаю сегодня, вы знаете, что случится завтра? Это будет заголовок. „Он назвал ее Первая Леди". Потому что эти люди лишены чести». После этого Трамп уклонился еще дальше и стал шутить по поводу своей фразы «Россия, если ты слушаешь» (Russia if you're listening), которую он произнес во время своей президентской кампании, а затем вернулся к ошибке Байдена и к своему разговору с Первой Леди.

«Я сказал ей: „Хочу задать тебе вопрос: Он на самом деле сказал, что мы убили 150 миллионов человек? Это половина нашего населения. Ужасное событие. Мы должны понять, что происходит. Это плохо". Об этом ничего не сообщили фейковыми СМИ. Так и было. Тогда я сказал: „Я должен это проверить, Первая Леди, и знаешь, почему? В прошлом году в результате применения огнестрельного оружия погибли 150 миллионов человек, а они ничего об этом не сообщили"».

Это был умный шаг, это был настоящий дуплет в две лузы в области юмора, он посмеялся и над Байденом, и над СМИ, а еще, возможно, достойно упоминания в новостях было то, насколько президент уверен относительно перспектив своего переизбрания. Если бы Трамп на самом деле проявлял беспокойство по поводу любого ведущего кандидата от Демократической партии и своего соперника на президентских выборах, стал бы он отходить от подготовленного текста своей речи и отпускать подобного рода шутки?

Затем Трамп вернулся к заготовленному тексту и стал расхваливать достижения своей администрации в области экономики. «Мы, по сути, достигаем прогресса, надеюсь на это, и меняем то, что либералы обманным образом обещали в течение десятилетий, но затем с треском провалили, не смогли ничего выполнить или произвести. И именно это сводит их с ума. Возможно, поэтому мы в итоге получим Сумасшедшего Берни», — казал Трамп, имея в виду сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, самопровозглашенного социалистического кандидат на номинацию от Демократической партии. «У нас там есть прекрасные лица, — сказал Трамп, имея в виду кандидатов от Демократической партии. — У нас есть Сонный Джо. У нас есть Сумасшедший Берни. У нас есть Мини-Майк, но мне кажется, что он уже вышел из игры. Хотел бы я потратить 700 миллионов долларов и в результате ничего не получить», — добавил он.

Затем Трамп продолжил тему относительно Майка Блумберга, бывшего республиканца и миллиардера, который три срока был мэром Нью-Йорка, и который вложил огромные деньги в первичные выборы, включая приближающийся «супервторник». «Возможно, это были самые плохие дебаты в истории дебатов кандидатов в президенты… Он собирается потрать много денег. Это как раз показывает, что выборы нельзя купить… Надо было видеть, как эта Покахонтас (Pocahontas) его просто уничтожила». Разумеется, он имел в виду сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), которая раньше лидировала в гонке кандидатов в президенты от Демократической партии. Ее кампания получила дополнительное освещение в средствах массовой информации, однако это ничего не дало ей с точки зрения голосов. Трамп посмеялся над тем, как Уоррен схлестнулась с Блумбергом во время дебатов. «Она на самом деле была немилосердна в отношении Мини-Майка. На мой взгляд, она так на него набросилась, а он даже не ожидал такого удара», — сказал Трамп. Затем Трамп стал имитировать Блумберга и сделал глубокое приседание, так что его голова лишь немного возвышалась над трибуной. «Уберите меня с этой сцены. Уберите меня отсюда! Уберите меня с этой сцены!», — сказал Трамп, изображая из себя Блумберга.

Собравшиеся люди были в восторге и стали скандировать: «США! США! США!». Затем они поменяли лозунг и стали скандировать слова «Еще четыре года! Еще четыре года! Еще четыре года!»

Разумеется, стоявший на сцене человек излучал уверенность в том, что его консервативные сторонники получат эти дополнительные четыре года. Он говорил

больше часа и продемонстрировал незаурядную выносливость, отпуская при этом шутки в адрес средств массовой информации и своих соперников от Демократической партии, а затем вновь вернулся к заготовленному тексту. «Приключение Америки только началось. С вашей помощью и с милостью Господа мы продолжим продвигать вперед наше государство к его великолепной судьбе. Мы продолжим делать нашу республику источником вдохновения, славы, а также предметом зависти для всего мира. Пока мы уверены в наших ценностях, лояльны по отношению к нашим гражданам и верны нашему Господу, не будет никаких преград для наших достижений. Соединенные Штаты Америки всегда будут маршировать к победе».

В конце своей речи Трамп поблагодарил Мэтта Шлеппа (Matt Schlapp), председателя Американского консервативного союза (American Conservative Union), спонсора Конференции консервативного политического действия, а также супругу Шлеппа, бывшую сотрудницу Белого дома по связям с общественностью, которая сегодня работает в предвыборной команде президента Трампа. «Америка процветает, как никогда. Леди и джентльмены, все самое лучшее у нас еще впереди. Я хочу поблагодарить Мэтта, хочу поблагодарить Мерседес (Шлепп). Хочу поблагодарить всех замечательных патриотов из числа участников этой Конференции. Да благословит вас Господь! Да благословит Господь Америку! И до встречи в следующем году».

В следующем году? То есть, если Трамп победит на выборах в ноябре и вернется на сцену Конференции консервативного политического действия в начале своего второго срока? Ну да, и, как говорят дети, все будет просто супер.