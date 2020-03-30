Коронавирус появился в еще одном белорусском райцентре? 30.03.2020, 9:37

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Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Подробные сведения власти не разглашают.

В Лельчицах Гомельской области, возможно, появился коронавирус. Вечером в воскресенье местные власти сообщили о том, что здесь проводится эпидемиологическое расследование по выявлению возможного случая COVID-19, пишет kp.by.

То есть, специалисты выясняют, на самом ли деле это коронавирус, откуда и как он мог появиться. Подробные сведения пока не разглашают - их обещают предоставить после завершения эпидрасследования и получения всех результатов тестирования.

- Пациент госпитализирован в Гомельскую инфекционную больницу, его контакты также найдены и находятся на медицинском обследовании, - говорится в сообщении, опубликованном на странице Лельчицкого райисполкома.

О возможном коронавирусе в городе сообщил райисполком

Напомним, в другом полесском райцентре - соседних Житковичах - женщину госпитализировали с двустронней пневмонией и сообщили о том, что это COVID-19. А через два дня медики заявили, что серия тестов коронавирус якобы не подтвердила.