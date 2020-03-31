Новый министр финансов Украины выступил против дефолта

Новый министр финансов Украины выступил против дефолта2
- 31.03.2020, 11:48
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Сегодня он прибыл в Минфин и начал свою работу.
Представление министра произошло утром 31 марта, сообщают в пресс-службе ведомства, пишет hromadske.ua.
В своей первой речи на посту министра финансов Сергей Марченко призвал усилить налоговое и таможенное направления.
«Значительно усилить фискальный каркас страны — особенно актуально в период кризиса. Эффективная работа налогового и таможенного блоков важна, как никогда. Ключевым критерием оценки этой эффективности будет наполнение бюджета, потому что государство должно выполнять свои обязательства перед гражданами», — заявил Марченко.
Кроме этого он заявил, что государство должно вовремя рассчитываться по всем обязательствам перед кредиторами и международными партнерами, однако в переговорах с ними важно защищать интересы украинцев.
Украинская Рада назначила Марченко на пост главы Минфина в понедельник, 30 марта.