Новый министр финансов Украины выступил против дефолта 2 31.03.2020, 11:48

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Сергей Марченко

Сегодня он прибыл в Минфин и начал свою работу.

Представление министра произошло утром 31 марта, сообщают в пресс-службе ведомства, пишет hromadske.ua.

В своей первой речи на посту министра финансов Сергей Марченко призвал усилить налоговое и таможенное направления.

«Значительно усилить фискальный каркас страны — особенно актуально в период кризиса. Эффективная работа налогового и таможенного блоков важна, как никогда. Ключевым критерием оценки этой эффективности будет наполнение бюджета, потому что государство должно выполнять свои обязательства перед гражданами», — заявил Марченко.

Кроме этого он заявил, что государство должно вовремя рассчитываться по всем обязательствам перед кредиторами и международными партнерами, однако в переговорах с ними важно защищать интересы украинцев.

Украинская Рада назначила Марченко на пост главы Минфина в понедельник, 30 марта.