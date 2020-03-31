Коронавирус в Испании: за сутки умерли 849 человек 31.03.2020, 16:06

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Фото: AP

Общее число умерших достигло 8189.

В Испании от коронавируса за последние сутки умерло наибольшее с начала эпидемии количество людей, также зафиксирован рекордный прирост заражений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на статистику Министерства здравоохранения Испании.

За последние 24 часа от коронавирусной болезни в Испании умерли 849 человек. Общее число умерших достигло 8189.

Количество новых заражений выросло за последние сутки на 11% после пяти дней замедления темпов распространения вируса и достигло 94417. Количество новых заражений за последние сутки стало наибольшим с начала эпидемии - 9222.

На данный момент более 5600 пациентов с коронавирусом в Испании находятся в реанимации.

С начала эпидемии выздоровели и выписаны из больниц более 19 тысяч человек.