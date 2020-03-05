Экономист: Систему Лукашенко можно обвалить легким движением руки 19 5.03.2020, 8:14

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Фото: Дмитрий Брушко

Беларусь стоит на пороге интересных событий.

В 2019 году экспорт белорусских товаров в РФ значительно сократился по сравнению с 2018 годом. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 6,4 млрд долларов (в 2018-м было 4,5 млрд долларов).

Что стоит за сухими цифрами и как это может отразиться на экономике Беларуси? Сайт Charter97.org поговорил с доктором экономических наук Борисом Желибой.

- В 2019 году экспорт белорусских товаров в Россию значительно сократился, а отрицательное сальдо торговли с РФ резко выросло. Как вы это прокомментируете?

- Сальдо — это соотношение между экспортом товаров и импортом. Наш экспорт, вероятно, сократился еще в большей мере, чем импорт товаром из России. Либо экспорт сократился, а импорт оттуда увеличился. Это негативное сальдо, что правда, перекрывается некоторыми услугами белорусскими. Они дают по экспорту в любые страны положительное сальдо, которое всегда перекрывалось отрицательным по товарам.

Что касается России, то главной величиной этого отрицательного сальдо стал импорт углеводородов из России. В прошлом году наши заводы по нефти были загружены полностью, по газу тоже мы получили то, что заказывали.

Если брать продовольственные товары, то, возможно, уменьшились поставки мяса и молока, в том числе, за счет усилий, которые прилагает «Россельхознадзор». Как известно, он блокирует экспорт в Россию одних мясокомбинатов, потом этим разрешает и блокирует другим. Это процесс идет непрерывно. Вплоть до того, что фуры с продовольствием россияне просто уничтожают, обвиняя белорусов, что они завозят продукты, которые сделаны не в Беларуси. Как известно, в России введено эмбарго на продукты, которые сделаны в ЕС и Норвегии.

За счет этих факторов у нас растет отрицательное сальдо по торговле товарами с Россией.

- Какую роль в снижении экспорта белорусских товаров в Россию сыграло обострение нефтегазовой войны между официальным Минском и Кремлем?

- Не думаю, что это большая роль. Мы в Россию и раньше мало экспортировали нефтепродуктов, которые были произведены в Беларуси. Россияне даже жаловались, что мы не выполняем свои обязательства. Последние события связаны с тем, что своим указом Лукашенко повысил в четыре раза акцизы на топливо, которое завозят из России в Беларусь на российские АЗС. Это по сути — запрет на ввоз российского топлива и стимулирование россиян обеспечивать нефтью наши НПЗ.

С одной стороны, такой запрет приведет к тому, что цены на российское топливо будут неконкурентоспособными, а с другой стороны, это чуть-чуть поправит наш торговый баланс с Россией.

У нас большого экспорта нефтепродуктов в Россию никогда не было. Поэтому отрицательное влияние, выразившееся в том, что наш экспорт сокращается, связано с тем, что наши НПЗ загружены максимум на треть. Никаких договоренностей все еще нет. Лукашенко жаловался, что договорился с Путиным о какой-то компенсации, а вместо этого начали переговоры с какими-то частными поставщиками, у которых совсем другой подход. Влияние этой ситуации на экономику серьезное.

- Есть мнение, что российский протекционизм — это один из методов продемонстрировать возможности влияния на экономику Беларуси. Как вы думаете, начнет ли Россия использовать свои рычаги давления в полную силу?

- Конечно, российский протекционизм был и остается. Особенно на наше продовольствие. Всегда наши заводы это чувствовали. Например, «Гомсельмаш» жаловался, что россияне ограничивают экспорт продукции, что они не дают нашим заводам войти в российские госзаказы и т.д.

Надо еще помнить, что половина товарооборота у нас идет на Россию. От этого нужно уходить, поскольку на практике они это используют как политическое оружие. Даже если мы договоримся по нефти, россияне могут вообще дать указание, не покупать наш экспорт у тех или иных заводов. Тогда куда мы будем поставлять? Мы слабо работаем, чтобы выйти на европейские рынки, и недостаточно, чтобы выйти на страны так называемой дальней дуги.

- Склады крупных белорусских предприятий (МАЗа, МТЗ и других) часто оказываются затоваренными. Что их ждет в случае усиления кризиса сбыта их продукции?

- Такие заводы как МАЗ теряют свои экспортные позиции на российском рынке, который для них остается основным. Причины – однородную продукцию наращивают российские предприятия, белорусские не выдерживают конкуренции с аналогичной импортной продукцией, которая поставляется в Россию из разных стран. Это процесс идет давно, потому и возникла затоваренность складов.

Надо еще учитывать, что сейчас мы стоим на пороге мирового кризиса, связанного с эпидемией коронавируса. Китай остановил у себя много предприятий, которые поставляют экспорт во многие страны. Сейчас мировая экономика стоит перед этой угрозой. Это будет оказывать влияние и на наши предприятия. У нас достаточно тесные связи с Китаем, в том числе, по заводу Geely. Это тоже не улучшит ситуацию с растущим запасом товаров. Они достигли уже где-то 66% месячного выпуска в среднем по промышленности Беларуси, тогда как норма это не более 50% месячного выпуска.

- Возможна ли такая ситуация, что российский рынок максимально закроется и Лукашенко действительно придется ездить по миру, предлагая белорусскую продукцию «по чайной ложке». Есть ли страны, где хотят «куплять беларускае»? Возможно ли в сегодняшних условиях альтернативные РФ рынки сбыта?

- Если российский рынок закроется, для белорусских властей это будет означать катастрофу в экономике. Они не готовы развернуть белорусский экспорт в другие страны, для них это будет еще одним потрясением. Здесь возникают вопросы качества, которое дают новые технологии, вопросы того, что к нам эти технологии медленно приходят.

В принципе, экономика так взаимосвязана, что «закрыть Россию» в один миг в Кремле не смогут. Есть устойчивые связи между предприятиями.

Но есть также и политические причины. Пока Лукашенко остается для России, практически, единственным союзником. Хотя бы в политической и военной области. До сих пор российскому руководству было не выгодно делать так, чтобы белорусская экономика легла. Хотя они могут это сделать «легким движением руки».

- Каковы перспективы для белорусской торговли в этом году? Как это может отразиться на курсе рубля и социально-экономической ситуации?

- Перспективы пока плохие. Мы вошли в 2020 год с падением ВВП, поскольку заводы наши не загружены нефтью, и это будет зафиксировано за весь первый квартал. Надо помнить, что наши два НПЗ дают до трети, иногда и более поступлений валюты в страну за счет экспорта нефтепродуктов.

Такие же дела неважные у «Беларуськалия», который не имеет договора с китайцами. Мы видим, к сожалению, что наш рубль на этом фоне девальвируется.

Нам нужно как-то договариваться с россиянами, чтобы они по объемам загрузили наши НПЗ, хотя все действия правительства направлены на диверсификацию источников поставки нефти. Мы уже знаем, что пришел второй танкер в Клайпеду, перекачивают азербайджанскую нефть по трубопроводу «Одесса-Броды».

Эта нефть будет более дорогая, но надо приучать наши НПЗ работать с сырьем по мировым ценам. Тут неизбежно будет повышение цен на моторное топливо – к этому тоже нужно привыкать. Транспортные услуги тоже будут дорожать.

- Если бы вам, как экономисту, было предложено исправить ситуацию — чтобы бы вы предприняли?

- Надо говорить о структурных реформах в белорусской экономике, о дорожной карте которую наше правительство разрабатывало с Всемирным банком, были рекомендации МВФ. Всем известно, что делать - надо идти на структурные реформы, перестраивать управление госпредприятиями, прекращать директивное кредитование и т.д. Это все уже давно написано, но нет политической воли. Без этого мы будем попадать в сегодняшнюю ситуацию бесконечно.