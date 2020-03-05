Пациентки «инфекционки»: Некоторые еще с 29-го ждут результаты анализов на коронавирус 13 5.03.2020, 15:23

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Фото: Reuters

В Минздраве объясняют это высокой нагрузкой РНПЦ.

Сотрудница одной из столичных IT-компаний Анастасия вернулась из Италии 26 февраля. Два дня ходила на работу и чувствовала себя вполне нормально. Но в выходные у нее поднялась температура, и в понедельник девушка вызвала скорую. Ее отвезли в столичную инфекционную больницу, взяли мазок на коронавирус. И вот уже четвертый день она не знает результатов анализа, как и одна из ее соседок по палате. Третья «коллега» девушек ждет результатов с 29 февраля, пишет onliner.by.

Анастасия летала в Италию в отпуск. Девушка была в Милане, Венеции, Вероне и Комо. В Беларусь она вернулась 26 февраля.

— В Италии всем прибывшим пассажирам мерили температуру тепловизором, — говорит девушка. — Я возвращалась через Польшу. В Варшаве в самолет зашли доктора, и у нас тоже мерили температуру тепловизором. Двух человек сняли и увезли на скорой. В Беларуси на границе я сказала, что еду из Италии, но мне ничего не ответили и анкету, о которой говорили, не вручили.

27 и 28 февраля Анастасия сходила на работу, а в выходные у нее поднялась температура. В понедельник утром девушка вызвала скорую.

— У меня была температура, кашель, головная боль, слабость и расстройство пищеварения, — объясняет девушка. — Вызвала скорую, машина ехала больше часа. Прежде чем положить в больницу, меня и работники скорой, и врачи в больнице спрашивали не только обычные данные, но и откуда приехала, где была, каким рейсом летела, номер автобуса, которым ехала, номер машины таксиста, который вез от вокзала домой, с кем контактировала и так далее. В палату меня положили где-то в 15:00, анализы взяли около 17:00, хотя сначала сказали, что сегодня уже ничего брать не будут. Сказали, что результаты нужно будет ждать полтора дня, потом говорили, что три. Сегодня пошел уже четвертый день, а нам говорят, что результатов нет.

Анастасия лежит не в отдельном боксе, а вместе с двумя другими пациентками. У них ситуация аналогичная. Одна из соседок по палате прибыла вместе с ней, еще одна сдавала анализы в ночь с 29 февраля на 1 марта. Все они говорят, что результатов теста на коронавирус нет до сих пор.

— Мы звонили на горячую линию в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, там сказали, что результаты за 29 февраля и 2 марта уже готовы, аналогичную информацию говорят и на горячей линии Минздрава. Но в больнице результатов нет, и мы ничего не знаем. Нам приносят какие-то таблетки, двум из нас сделали рентген — вот и все лечение, — рассказывает Анастасия. — Наши коллеги в офисе волнуются, потому что не знают, что делать. У меня в офисе работает 35 человек, все они из дома работают. Аналогично еще у одной девочки 100 человек работает в офисе, они тоже переживают.

— Сначала нам говорили, что при наличии отрицательных тестов нас отпустят домой и мы будем наблюдаться дома. Понятное дело, мы с собой ничего не брали, так как не планировали долго лежать, — объясняет Настя. — Сейчас говорят, раз есть симптомы, будут нас держать здесь 14 дней. Причем мы закрыты на ключ, выходить нам никуда нельзя, только открывать окно и проветривать. Еду нам приносят в специальный бокс, и уже оттуда мы ее забираем. Пока ситуация такая.

— Почему анализы делают так долго? Ведь во всем мире их делают за 6 часов, — возмущаются пациентки.

В Минздраве объясняют, что сейчас нагрузка на РНПЦ эпидемиологии и микробиологии очень высокая.

— Начиная с 30 января в стране сделано 5000 тестов. Мало того, эти тесты проходят перепроверку. Часть работы автоматизирована, а часть осуществляется вручную, — отметила официальный представитель Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Насколько высока нагрузка и большая очередь, в министерстве не ответили.

Напомним, на данный момент в Беларуси выявили 6 случаев заражения коронавирусом. По данным на вчера, 14,5 тыс. человек находятся под наблюдением.