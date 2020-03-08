WSJ: Брата и племянника короля Саудовской Аравии задержали по подозрению в госизмене 2 8.03.2020, 21:47

Они были конкурентами сына короля на престол.

Саудовские правоохранители задержали брата и племянника короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, их подозревают в государственной измене. Им грозит пожизненное заключение или смертная казнь, пишет американская газета The Wall Street Journal (перевод - zn.ua).

Источники газеты сообщили о том, что охранники королевского двора утром в пятницу пришли в дома двух родственников короля, где провели обыски.

Оба были конкурентами наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бин Салмана на престол.

Отметим, что в доме саудовской королевской семьи сотни принцев, а престол не передает от отца к сыну.

Наследника назначает король, после чего кандидатуру должен одобрить Совет преданности.