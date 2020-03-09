Борис Желиба: Появляется два основания для девальвации белорусского рубля 9.03.2020, 23:25

Белорусская валюта в вопросах девальвации пойдет вслед за российской.

В понедельник 9 марта на фоне развала сделки ОПЕК обрушились нефтяные котировки, вслед за этим началось падение курса российского рубля, а ним и снижение белорусского.

Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии udf.by рассказал, какими могут быть последствия для луканомики.

«Снижаются цены на нефть – снижаются цены на нефтепродукты. Их продажа за границу составляла основу нашего экспорта, соответственно выручки станет меньше. Таким образом появляется два основания для девальвации белорусского рубля: в связи с конфликтом с Россией наши нефтеперерабатывающие заводы недогружены, а теперь мы начнем проигрывать еще по ценовому фактору», – сказал Желиба.

Экономист считает, что белорусский рубль недолго будет выглядеть выигрышнее российского:

«Возможно, наш рубль сейчас выглядит чуть посильнее, но, думаю, временно. Отечественная валюта в вопросах девальвации пойдет вслед за российской, иначе мы будем проигрывать по экспорту в Россию».