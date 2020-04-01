Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие 2 1.04.2020, 7:45

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Что это означает для бюджета РФ?

В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года. На протяжении более трех лет она позволяла удерживать цены на уровне $50 за баррель и выше, пишет РБК.

На последней встрече участников ОПЕК+, которая состоялась 6 марта в Вене, партнерам не удалось договориться о продлении действия соглашения, потому что Россия предлагала оставить добычу на прежнем уровне, а Саудовская Аравия, крупнейший член ОПЕК, настаивала на дополнительном сокращении из-за падения спроса, вызванного распространением коронавируса в Китае и других странах. Не дожидаясь прекращения действия соглашения, саудовская госкомпания Saidi Aramco начала ценовую войну, объявив о планах увеличить поставки на рынок с 1 апреля сразу на более 25%, до 12,3 млн барр., и начав предоставлять покупателям скидки. Министр энергетики России Александр Новак в свою очередь заявил, что российские компании способны увеличить добычу на 0,2‒0,3 млн барр., до 11,6‒11,7 млн барр. в сутки, то есть менее чем на 3%. Против сделки последовательно выступал глава «Роснефти» Игорь Сечин: Россия теряет долю на рынке, предупреждал он президента Владимира Путина.

Объявление о развале сделки ОПЕК+ стало шоком для рынка и спровоцировало обрушение цен на нефть (по данным на вечер 31 марта, нефть марки Brent стоила менее $23 за баррель), а также ситуацию lose-lose, когда все стороны проиграли, считает аналитик IHS Markit Максим Нечаев. По его словам, вряд ли Россия сильно нарастит добычу после прекращения действия сделки.

Сам факт окончания действия соглашения уже не повлияет на цену нефти, а вот дополнительный объем сырья, который попадет на рынок в апреле, будет давить на котировки, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Пока цены на физическом рынке все больше отрываются от «бумажных» фьючерсов. Майский контракт Brent на бирже торговался 31 марта на уровне $22,6 за баррель, июньский — $26,1. Ценовое агентство Platts 30 марта оценивало свой физический эталон Dated Brent (смесь североморских марок) в $17,8 за баррель — почти на $5 дешевле биржевых фьючерсов Brent. А российская Urals продается сейчас со скидкой к Dated Brent более чем в $4,5 (дисконт находится на максимальном уровне с 2008 года). Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки, отмечает агентство Argus.

Что будет с добычей нефти

В начале марта, когда Brent еще стоила $30‒35 за баррель, предполагалось, что Россия сможет нарастить добычу нефти на 0,1‒0,2 млн барр. в сутки в апреле, а затем в течение полугода — еще на 0,3 млн барр. Но сейчас эти оценки нужно пересмотреть, считает Нечаев: Brent уже стоит менее $25 за баррель, в апреле, возможно, упадет до $10 за баррель. И цена менее $20 за баррель имеет шансы продержаться до конца 2020 года, пессимистичен эксперт.

В то же время курс рубля остается достаточно высоким, и рублевая цена «бочки» составляет меньше 1500 руб., что делает экономически неэффективными инвестиции как в бурение на некоторых действующих проектах, так и в ряд новых проектов, говорит Нечаев. Курс рубля, при котором наращивание добычи для российских нефтяников стало бы выгодным, эксперты оценивали в 90‒110 руб. /долл.

По прогнозу IHS Markit, низкие цены уберут с рынка 10 млн барр. нефти в сутки в первом полугодии, в том числе за счет добычи в США (добыча сланцевой нефти к концу 2020 года должна сократиться на 3 млн барр. в сутки), Канаде, Венесуэле, Иране и Ираке, но это не сравнится с падением спроса: только в апреле он сократится на 20 млн барр. в сутки.

В зависимости от спроса IHS Markit рассматривает два сценария на конец 2020 года — нефть по $20 за баррель и по $30. «Пока, судя по всему, мы движемся по негативному сценарию», — заключает Нечаев.

Что означает падение цен для бюджета России

Российский сорт Urals после разрыва соглашений ОПЕК+ меньше чем за месяц подешевел с $50 до $13 за баррель к понедельнику 30 марта (данные Argus Media). Это минимальный уровень цен на российскую нефть с 1999 года. Котировка отражает стоимость партий Urals с поставкой в Роттердам, то есть включает в себя фрахт. Без учета транспортировки и ряда других расходов расчетная цена Urals в порту Приморска оценивается еще меньше — $11,4 за баррель.

Стоимость Urals ниже $15 критична для российского бюджета: нефтегазовые доходы резко сократятся, говорил РБК главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты обнуляются, поступления от НДПИ резко снизятся.

При ценах Urals на уровне $13 недополученный объем базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета (относительно доходов при заложенной цене $42) в части экспортных пошлин и НДПИ на нефть, газовый конденсат, нефтепродукты достигает как минимум $5 млрд в месяц, или почти 400 млрд руб. при текущем курсе рубля, следует из оценок Минфина. С учетом демпфирующего механизма, который обязывает нефтяные компании доплачивать в бюджет при низких ценах на нефть, потери должны быть меньше — $3,7–3,8 млрд (300 млрд руб.) в месяц.

В этих оценках не учитываются выпадающие доходы бюджета от снижения цен на газ, а также сокращение ненефтегазовых доходов из-за спада экономики и антикризисных фискальных мер правительства. Рейтинговое агентство S&P 26 марта оценило дефицит федерального бюджета России в 2020 году на уровне 2,8% ВВП: исходя из допущения о неизменности расходов, это подразумевает общие выпадающие доходы бюджета на уровне почти 4 трлн руб.

Выпадающие доходы приходится компенсировать сбережениями ФНБ, в котором было $150 млрд на 1 марта (или около 12 трлн руб. по текущему курсу). Даже при сверхнизких ценах Urals ($15–20 за баррель) валютных резервов Минфину должно хватить как минимум на три года.

Как падающая нефть повлияла на рубль

На фоне пикирующих цен на нефть рубль опускался до 81–82 руб. за доллар, но в последние дни стабилизировался на уровне 77–78 руб. (до разрыва сделки ОПЕК+ он стоил 68 руб.). Рублю помогают бюджетное правило, которое обязывает Минфин/ЦБ продавать валюту на рынке при падении цены Urals ниже $42, и дополнительные продажи валюты Банком России, объявленные 19 марта в связи с ожидаемым поступлением денег из ФНБ от продажи Сбербанка правительству. Если Urals с начала марта подешевела в 3,8 раза, то рубль девальвировался только на 13%, что является заслугой бюджетного правила и разумной антикризисной политики ЦБ. «Гибкий обменный курс оправдывает себя: волатильность рубля гораздо ниже, чем в предыдущие эпизоды шоков (2008, 2014), хотя волатильность нефти находится на исторических максимумах», — говорит заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.

Последнюю неделю ЦБ ежедневно продает на рынке валюту в эквиваленте около 13,5 млрд руб. ($170 млн). Около половины этого объема приходится на дополнительные продажи, которые ЦБ осуществляет при ценах Urals ниже $25 за баррель. Объем продаж валюты рассчитывается как недополученная выручка от российского экспорта нефти, нефтепродуктов и газа от цен ниже $25.