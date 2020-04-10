закрыть
10 апреля 2020, пятница, 11:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Путин опять «проиграл» Россию?

  • Иван Чумаков
  • 10.04.2020, 11:11
  • 1,036
Путин опять «проиграл» Россию?

Очередная «многоходовка» президента РФ терпит крах.

Некомпетентность, ригидность, а порой, и откровенная глупость российских государственных деятелей ставит под удар благополучие народа на поколения вперёд. Именно поэтому становится очень горько, когда очередная «многоходовка» Владимира Путина терпит крах.

В начале марта 2020 года Владимир Путин отказался сокращать добычу на 300 — 400 тыс. баррелей в сутки и решил выйти из сделки ОПЕК+. Он задумал ни много ни мало победить и Саудовскую Аравию, и страны Персидского залива, а также сланцевых нефтедобытчиков США всех вместе взятых. Российские пропагандисты без устали твердили, в действиях Путина есть стратегический расчет, суть которого нам не дано познать.

Но лозунги, рассказы и пропагандистская эйфория быстро испарились, как только цена на нефть российской нефти марки Urals опустилась до 10$ за баррель, при 42$ за баррель, заложенных в бюджет России. А всё потому, что экономика так называемого «путинизма» без валютной подпитки от сырьевого экспорта начала рассыпаться на глазах.

Владимир Путин, в свою очередь, начал пропагандировать идеи партнерства и сотрудничества со странами ОПЕК+ и США: «Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных усилий, скоординированных действий добычу».

И вот 9 апреля ОПЕК+, при полной поддержке Владимира Путина, решила сократить добычу в период май-июнь ориентировочно на 10 млн. баррелей в сутки.

Об этой «ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДЕ» Владимира Путина очень скромно рассказывают российские СМИ и всё потому, что она лишний раз подтверждает, насколько некомпетентно руководство России.

Если рассмотреть предварительную структуру сделки ОПЕК+, невозможно не замечать, Россия оказалась в ситуации глобального проигрыша. Всё предельно просто, наша страна сократит объём добычи ориентировочно на 2,5-2,7 млн. баррелей в сутки при цене на нефть марки Brent в 30$ за баррель. Но мы помним, что Владимир Путин отказался сокращать добычу на 300-400 тыс. баррелей в сутки при цене на нефть марки Brent в 60$ за баррель.

Безусловно, такое сокращение добычи дополнительно уменьшит российскую долю мирового рынка сбыта нефти. Также важно отметить, все это происходит в условиях, когда на азиатских и европейских рынках спрос на российские сорта нефти марок Sokol и Urals упал до минимумов, нефтетрейдерам неделями не удается продать ни одной бочки. А 31 марта спотовые цены на газ в Европе упали ниже уровня внутрироссийских цен.

Такая вот победа Владимира Путина в нефтяной войне.

Иван Чумаков, «Эхо Москвы»


популярное за неделю

Мнение

Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев
Время кризисных управляющих снова пришло
Время кризисных управляющих снова пришло Леонид Невзлин