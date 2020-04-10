Путин опять «проиграл» Россию? Иван Чумаков

10.04.2020, 11:11

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Очередная «многоходовка» президента РФ терпит крах.

Некомпетентность, ригидность, а порой, и откровенная глупость российских государственных деятелей ставит под удар благополучие народа на поколения вперёд. Именно поэтому становится очень горько, когда очередная «многоходовка» Владимира Путина терпит крах.

В начале марта 2020 года Владимир Путин отказался сокращать добычу на 300 — 400 тыс. баррелей в сутки и решил выйти из сделки ОПЕК+. Он задумал ни много ни мало победить и Саудовскую Аравию, и страны Персидского залива, а также сланцевых нефтедобытчиков США всех вместе взятых. Российские пропагандисты без устали твердили, в действиях Путина есть стратегический расчет, суть которого нам не дано познать.

Но лозунги, рассказы и пропагандистская эйфория быстро испарились, как только цена на нефть российской нефти марки Urals опустилась до 10$ за баррель, при 42$ за баррель, заложенных в бюджет России. А всё потому, что экономика так называемого «путинизма» без валютной подпитки от сырьевого экспорта начала рассыпаться на глазах.

Владимир Путин, в свою очередь, начал пропагандировать идеи партнерства и сотрудничества со странами ОПЕК+ и США: «Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных усилий, скоординированных действий добычу».

И вот 9 апреля ОПЕК+, при полной поддержке Владимира Путина, решила сократить добычу в период май-июнь ориентировочно на 10 млн. баррелей в сутки.

Об этой «ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДЕ» Владимира Путина очень скромно рассказывают российские СМИ и всё потому, что она лишний раз подтверждает, насколько некомпетентно руководство России.

Если рассмотреть предварительную структуру сделки ОПЕК+, невозможно не замечать, Россия оказалась в ситуации глобального проигрыша. Всё предельно просто, наша страна сократит объём добычи ориентировочно на 2,5-2,7 млн. баррелей в сутки при цене на нефть марки Brent в 30$ за баррель. Но мы помним, что Владимир Путин отказался сокращать добычу на 300-400 тыс. баррелей в сутки при цене на нефть марки Brent в 60$ за баррель.

Безусловно, такое сокращение добычи дополнительно уменьшит российскую долю мирового рынка сбыта нефти. Также важно отметить, все это происходит в условиях, когда на азиатских и европейских рынках спрос на российские сорта нефти марок Sokol и Urals упал до минимумов, нефтетрейдерам неделями не удается продать ни одной бочки. А 31 марта спотовые цены на газ в Европе упали ниже уровня внутрироссийских цен.

Такая вот победа Владимира Путина в нефтяной войне.

Иван Чумаков, «Эхо Москвы»