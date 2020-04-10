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Представитель ВОЗ в Витебске: С распространением коронавируса придется бороться год-полтора

  • 10.04.2020, 15:42
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Представитель ВОЗ в Витебске: С распространением коронавируса придется бороться год-полтора
Фото: Reuters

Коронавирус - это не забег на короткую дистанцию. Это длинный марафон.

10 апреля с системой принимаемых в Витебской области мер по преодолению коронавирусной инфекции ознакомились представители миссии Всемирной организации здравоохранения, передает vitbichi.by.

Сотрудник базирующегося в Копенгагене Европейского бюро ВОЗ Патрик О’Коннор сказал, что в Европе есть ряд стран, которые рассматривают возможность ослабления карантинных мер после Пасхи. Но официальная позиция ВОЗ такая: «Надо быть предельно осторожными. Мы полагаем, что и на глобальном уровне, и на уровне отдельных стран правительствам надо быть готовыми к тому, что с распространением вируса, возможно, придется еще бороться на протяжении 12—18 месяцев. Вполне возможно, что за это время будут получены эффективные вакцины, но надо беспрестанно заботиться о том, чтобы не испытывали перегрузку системы здравоохранения, действовали все другие барьерные меры. Из некоторых стран Азии поступают сообщения о возможной второй волне инфекции. Поэтому сохраняя оптимизм, надо сохранять и настороженность. Это не забег на короткую дистанцию. Это длинный марафон».


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