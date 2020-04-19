77 лет назад в Варшавском гетто вспыхнуло восстание 19.04.2020, 14:28

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Неравный бой длился четыре недели.

77 лет назад — 19 апреля 1943 года — в Варшавском еврейском гетто вспыхнуло восстание в ответ на начало окончательной ликвидации еврейского района и его населения нацистами. Неравный бой длился четыре недели, сообщает «Польское радио».

По разным оценкам, от 700 до 2000 бойцов противостояли немецким силам — двум тысячам хорошо вооруженным солдат из СС, вермахта, полиции безопасности и вспомогательных соединений. Против повстанцев были использованы бронетехника и артиллерия.

77-я годовщина начала восстания в Варшавском гетто в этом году отмечается в Интернете. Трансляция событий, подготовленная Музеем истории польских евреев Polin, доступна в социальных сетях музея.

Акция «Нарциссы» (Żonkile) в этом году из-за эпидемии пройдет в интернете. Шаблон нарцисса можно загрузить с веб-сайта Музея истории польских евреев Polin. Каждый может сфотографировать себя с цветком, распечатанным и прикрепленным к одежде, и разместить его в своем профиле в социальных сетях. К фото могут быть добавлены хэштеги: #ŁączyNasPamięć i #AkcjaŻonkile.

Нарциссы один из лидеров восстания Марек Эдельман возлагал к памятнику Героям гетто каждый год в годовщину начала восстания.