«Официальный диагноз — пневмония, на самом деле — коронавирус» 1 22.04.2020, 14:49

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В Докшицах от COVID-19 умерла медсестра.

21 апреля в Докшицкой центральной районной больнице умерла медсестра Оксана Р. Официальный диагноз – пневмония. Об этом Telegram-каналу "Баста!" сообщили несколько подписчиков из Докшиц. Информацию подтвердили сотрудники больницы.

"Вчера в Докшицах умерла медсестра, последнее время работала в поликлинике, в детском отделении, делала прививки. Золотой человек. Не понимаю, сколько еще врачи молчать будут", - пишет жительница Докшиц.

"Очередная смерть от "пневмонии" в Докшицкой ЦРБ. Медсестра, 45 лет. Очень страшно, когда уходят люди, которых ты знаешь, от того, чего у нас якобы нет", - пишет другой житель райцентра.

"Медсестра из Докшицкой поликлиники, 45 лет, умерла вчера вечером. Официальный диагноз – пневмония, на самом деле – коронавирус", - сообщил источник в Докшицкой ЦРБ.

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