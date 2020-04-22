«Официальный диагноз — пневмония, на самом деле — коронавирус»1
- 22.04.2020, 14:49
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В Докшицах от COVID-19 умерла медсестра.
21 апреля в Докшицкой центральной районной больнице умерла медсестра Оксана Р. Официальный диагноз – пневмония. Об этом Telegram-каналу "Баста!" сообщили несколько подписчиков из Докшиц. Информацию подтвердили сотрудники больницы.
"Вчера в Докшицах умерла медсестра, последнее время работала в поликлинике, в детском отделении, делала прививки. Золотой человек. Не понимаю, сколько еще врачи молчать будут", - пишет жительница Докшиц.
"Очередная смерть от "пневмонии" в Докшицкой ЦРБ. Медсестра, 45 лет. Очень страшно, когда уходят люди, которых ты знаешь, от того, чего у нас якобы нет", - пишет другой житель райцентра.
"Медсестра из Докшицкой поликлиники, 45 лет, умерла вчера вечером. Официальный диагноз – пневмония, на самом деле – коронавирус", - сообщил источник в Докшицкой ЦРБ.
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