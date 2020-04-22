«Лично для моих детей она была второй мамой» 1 22.04.2020, 18:47

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От «пневмонии» умерла 45-летняя медсестра из Докшиц.

Информацию «Белсату» подтвердила коллега Ксении Р. из ЦРБ.

«Да. Хороший работник. Хорошая женщина. Хорошая медсестра. Горе большое», — рассказала одна из сотрудниц центральной районной больницы в Докшицах.

Ксения Р. работала в детской консультации в районной больнице в Докшицах. Ей было 45 лет.

Как сообщила «Нашей Ниве» подруга работницы ЦРБ, женщина умерла от пневмонии:

«Она долго находилась на аппарате ИВЛ. До этого несколько дней лечилась дома. Вчера вечером умерла. Знаю, что похороны будут в закрытом гробу».

Был ли у Ксении Р. коронавирус, неизвестно. О смерти работницы ЦРБ нам сообщили читатели, добавив, что у умершей осталось трое детей. Позже на странице «Докшицы LIVE» в социальной сети «Вконтакте» также появилась информация о смерти женщины:

«Вчера ушла из жизни многими любимая медсестра. Лично для моих детей она была второй мамой. Она никогда не отказывала в помощи, всегда давала совет. Это был один из немногих медицинских работников с большой буквы. Дорогие наши врачи, неужели страх сказать правду, страх пойти против системы больше страха за свою жизнь, свою и своих близких? Теперь вас никто не сможет уволить и тем более не посадят. Потом и вас обвинят, что плохо сделали свою работу».