В структуре «Немана» коронавирусом заболели 23 хоккеиста

В структуре «Немана» коронавирусом заболели 23 хоккеиста8
- 22.04.2020, 20:46
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Команда с 18 апреля находится на карантине.
Вспышка коронавируса зафиксирована в «Немане». Об этом вчера сообщил Telegram-канал NEXTA Live, передает «Трибуна».
В основной команде заболели Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен, Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко. В составе «Неман-2» и юниорского состава оказалось сразу 17 инфицированных.
По информации tut.by, команда с 18 апреля находится на карантине.
Также сообщается, что коронавирусная инфекция подтвердилась у водителя клуба.