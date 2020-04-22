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В структуре «Немана» коронавирусом заболели 23 хоккеиста

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  • 22.04.2020, 20:46
  • 4,609
В структуре «Немана» коронавирусом заболели 23 хоккеиста
иллюстрационное Фото

Команда с 18 апреля находится на карантине.

Вспышка коронавируса зафиксирована в «Немане». Об этом вчера сообщил Telegram-канал NEXTA Live, передает «Трибуна».

В основной команде заболели Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен, Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко. В составе «Неман-2» и юниорского состава оказалось сразу 17 инфицированных.

По информации tut.by, команда с 18 апреля находится на карантине.

Также сообщается, что коронавирусная инфекция подтвердилась у водителя клуба.


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