В структуре «Немана» коронавирусом заболели 23 хоккеиста 8 22.04.2020, 20:46

4,609

иллюстрационное Фото

Команда с 18 апреля находится на карантине.

Вспышка коронавируса зафиксирована в «Немане». Об этом вчера сообщил Telegram-канал NEXTA Live, передает «Трибуна».

В основной команде заболели Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен, Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко. В составе «Неман-2» и юниорского состава оказалось сразу 17 инфицированных.

По информации tut.by, команда с 18 апреля находится на карантине.

Также сообщается, что коронавирусная инфекция подтвердилась у водителя клуба.