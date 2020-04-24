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Аргентинцы начали скупать биткоины

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  • 24.04.2020, 13:13
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Аргентинцы начали скупать биткоины

Страна находится на пороге дефолта.

Жители Аргентины переводят рекордные объемы национальной валюты в биткоин, по данным аналитической компании Arcane Research. Исследователи выяснили, что объем торгов первой криптовалютой в паре с аргентинским песо с января 2018 г. вырос более чем на 1000%, передает РБК.

Это происходит на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Местная валюта переживает гиперинфляцию, а государство оказалось на пороге дефолта. 22 апреля Аргентинские власти не перевели платеж по внешнему долгу в $500 млн. Ситуация усугубляется пандемией коронавируса, в результате которой падение ВВП населения в 2020 г. по прогнозам МВФ оценивается в 5,7%.

Инфляция — не единственная причина роста торгов на аргентинском LocalBitcoins. При перерасчете на биткоины за тот же срок значение увеличилось на 407% и на 139% в долларах США. Аналитики Arcane Research подчеркнули, что эти данные подтверждают реальный рост показателя.

В октябре в Аргентине курс биткоина на местном LocalBitcoins превысил $12 000, тогда как среднерыночный составлял около $9000. Это произошло на фоне введения ограничений на покупку доллара США. В течение двух месяцев в стране действовал лимит на покупку американской валюты в $200, тогда как до этого он составлял $10 000.


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