«Самое страшное, что по такому же сценарию развивались события в Италии» 3 24.04.2020, 18:57

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иллюстрационное Фото: Дарья Бурякина / TUT.BY

Заботьтесь о себе сами, устраивайте карантин в семьях.

Вот, что пишут подписчики групп гражданской кампании «Европейская Беларусь» в соцсетях по поводу пандемии коронавируса и защиты от нее:

Varvara Kukankova: У нас в школе из 9 класса на занятия пришли 3 ученика.

Вадим Петрущенко: Официальной медицинской статистике верить нельзя. Врачам запрещают указывать причину смерти. Пишут «общее заболевание».

Шахло Хушвакова: Все потому, что власть Беларуси умышленно хочет избавиться от народа. Если старше 50 лет у людей есть риски, то от них надо избавляться. Это ежу понятно - все это власть умышленно делает и это преступление.

Алла Валеватая: Это не ненавидит народ, ненависть - эмоция, чувство, которое недоступно одноклеточному, ему просто все равно. повод потребовать денег от кого угодно, кто даст.

Заботьтесь о себе сами. Никто вас не защитит, кроме вас самих. Eстраивайте карантин в вашей отдельной семье.

Victar Hryharchuk: Всё у этой власти рассчитано очень грамотно, чем позже будут приняты экстренные меры против Сovid-19, тем меньше пенсионеров останется... Бюджет трещит, а тут еще коронавирус.

Ольга Стаховская: Белорусам нужно сидеть по возможности дома в свободное от работы время, не тусить по театрам, кино, ресторанам и кафе.

Galy Blanky: Я вчера разговаривала с подругой из Гродно. Предупреждала о болезни, а она мне не верит, говорит что в Беларуси вируса нет. Во всем мире есть, а в Беларуси нет. Но самое страшное - что по такому же сценарию развивались события в Италии и какой ужас твориться там сейчас. Вирус не настолько смертелен, если вовремя его определить и начать лечение. Страшно другое - что врачи не в состоянии будут это будут сделать из-за огромного наплыва больных.